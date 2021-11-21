HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Misafir olarak gittikleri evin sahibi yan odalarında can verdi!

Misafir olarak gittikleri evin sahibi yan odalarında can verdi!

21.11.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit'te dün gece misafir olarak geldikleri 30 yaşındaki ev sahibini salonda ölmüş halde bulan iki kişi ifadelerinin alınması için karakola götürüldü. İsmi açıklanmayan arkadaşların, fiziksel engelli ev sahibinin öldüğü sırada evde oldukları belirlendi.

İzmit’te 28 Haziran Mahallesi Mevlevi Sokak'ta yalnız yaşayan fiziksel engelli İsmail Görgün, evine gelen iki arkadaşıyla gece geç saatlere kadar oturdu. Bugün öğle saatlerinde uyanıp evin salonuna gelen iki arkadaş, İsmail Görgün’ün yerde hareketsiz halde yattığını görünce durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde İsmail Görgün’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

VÜCUDUNDA DARP İZİNE RASTLANMADI

Polisin yaptığı incelemenin ardından İsmail Görgün’ün cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Görgün’ün vücudunda darp izine rastlanmazken, olay sırasında evde bulunan iki arkadaşı, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNER Güzellikte annesiyle yarışıyor! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle tam bir afet Güzellikte annesiyle yarışıyor! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle tam bir afet
Genç kızların acımasız kavgası! Tekme ve tokatlarla saldırdılarGenç kızların acımasız kavgası! Tekme ve tokatlarla saldırdılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Taytının altına topuklu giydi, yoga yaptı

Taytının altına topuklu giydi, yoga yaptı

Günler sonra açıkladı: Kabul etmedim

Günler sonra açıkladı: Kabul etmedim

Kan donduran kayıt! Kızlarını kendine kuma yapıp aynı anda...

Kan donduran kayıt! Kızlarını kendine kuma yapıp aynı anda...

Atık maddeden, dünyanın en değerli etken maddesini ürettiler

Atık maddeden, dünyanın en değerli etken maddesini ürettiler

1 milyonun üzerinde kişi başvurdu! Son tarih 30 Kasım

1 milyonun üzerinde kişi başvurdu! Son tarih 30 Kasım

Yer: İstanbul! Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti

Yer: İstanbul! Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

10 gündür aranıyordu! Küçük Müslüme'den acı haber geldi

10 gündür aranıyordu! Küçük Müslüme'den acı haber geldi

Şoke eden anlar! Kimse engel olamadı, otomobili taşla parçaladı

Şoke eden anlar! Kimse engel olamadı, otomobili taşla parçaladı

En son 10 bin yıl önce gerçekleşmişti! Hasan Dağı harekete geçti

En son 10 bin yıl önce gerçekleşmişti! Hasan Dağı harekete geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.