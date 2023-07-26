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  4. Misafirliğe gitmişti! Herkes uyurken... Ablasının 1 haftalık torununu kaçırdı

Misafirliğe gitmişti! Herkes uyurken... Ablasının 1 haftalık torununu kaçırdı

26.07.2023 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de misafirliğe gittiği ablası N.A.'nın 1 hafta önce dünyaya gelen torununu kaçıran H.A. (44), taksiyle geldiği Konya'nın Akşehir ilçesi girişinde yakalandı. Bebek, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edilirken, sevk edildiği mahkemece adli kontrolle serbest kalan H.A., ifadesinde ''İkiz çocuğum öldüğü için psikolojim iyi değildi. Bebeği yaşadığım Mardin'e götürmek için kaçırdım'' dedi.

Misafirliğe gitmişti! Herkes uyurken... Ablasının 1 haftalık torununu kaçırdı

Mardin'de oturan H.A., bir hafta önce Eskişehir'deki ablası N.A.'nın yanına misafirliğe geldi. H.A. dün akşam herkes uyuduğu sırada ablası N.A.'nın 1 hafta önce doğum yapan gelini E.A.'nın erkek bebeğini alıp, evden ayrıldı. Bebek ve H.A.'nın evde olmadığını fark eden aile fertleri polise haber verdi.

İLÇE GİRİŞİNDE ARACI DURDURUP GÖZALTINA ALDILAR

Eskişehir polisi, H.A.'nın bir taksiyle Konya'nın Akşehir istikametine gittiğini saptadı. Ardından durum Akşehir polisine bildirildi. Polis, ilçe girişinde aracı durdurup, H.A.'yı gözaltına aldı.

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Yanındaki bebek de Akşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Eskişehir'den gelen ailesine teslim edildi.

"İKİZ ÇOCUĞUM ÖLDÜĞÜ İÇİN PSİKOLOJİM İYİ DEĞİLDİ"

H.A., ifadesinde, ''İkiz çocuğum öldüğü için psikolojim iyi değildi. Bebeği yaşadığım Mardin'e götürmek için kaçırdım'' dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen H.A., mahkemece adli kontrol kararıyla serbest kaldı. (DHA)

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