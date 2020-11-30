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Mısır, BAE, Fransa, Yunanistan ve GKRY'den provokatif tatbikat

30.11.2020 09:49 | Son Güncelleme:
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Mısır, BAE, Fransa, Yunanistan ve GKRY'den provokatif tatbikat

Mısır, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Kıbrıs orduları, Mısır'ın İskenderiye kıyısı açıklarında ortak hava ve deniz tatbikatı başlattı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan Savunma Bakanlıklarının duyurduğu geniş kapsamlı tatbikat, 30 Kasım'dan başlayarak 6 Aralık'a kadar devam edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "30 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında İskenderiye'de çok uluslu ortak havacılık tatbikatı gerçekleştirilecek. Savunma ve operasyonel işbirliğimizi geliştirmek için ortaklarımızla tatbikat yapmayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs orduları 2017 yılından bu yana yılda bir tatbikat yapıyordu. Bu yılki tatbikata Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri de katılıyor. 3 ayrı aşamaya ayrılacak tatbikatta, arama-kurtarma, elektronik harp ve yüzey tatbikatları yapılacağı kaydedildi.

MEDUSA 2020 adı verilen tatbikatın, Türkiye ile Yunanistan ve GKRY arasında Doğu Akdeniz'de gerilimin yaşandığı bir dönemde yapılması dikkati çekti.

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