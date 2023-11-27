Mısır Çarşısı'na nasıl gidilir? Mısır Çarşısı nerede, hangi semtte?

Mısır Çarşısı, Sultan İbrahim’in karısı Turhan Sultan tarafından 1660 yılında yaptırılmıştır. Hassa baş mimari Kazım Ağa tarafından tasarlanan yapı, daha önce Valide Çarşı ve Yeni Çarşı isimleri ile de bilinmektedir. 18. yüzyıldan bu yana Mısır Çarşısı adı ile anılmaktadır. Geçirdiği yangınlarla aldığı hasarların ardından çeşitli onarımlar görmüş ve bugünkü son halini almıştır.

Mısır çarşısı nerededir?

Daha önce bir kısmının, esnafın kendi aralarındaki sorunları çözmeleri için mahkeme gibi de kullanıldığı Mısır Çarşısı’nın, Bizans dönemindeki Makro Envalos isimli bir çarşı ile aynı yerde olduğu kabul edilmektedir. Tarihi çarşılardan biri olan Mısır Çarşısı, yüzlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan İstanbul’un Fatih ilçesinde yer alır. Eminönü’ndeki Yeni Cami’nin arkasında ve Çiçek Pazarı’nın yan kısmındadır.

Mısır Çarşısı’na nasıl gidilir?

Mısır Çarşısına bulunulan mesafeye göre yürüyerek, özel araç ile ya da toplu taşıma araçları kullanılarak ulaşım sağlanabilir. Hem kara yolu ile hem de deniz yolu ile Mısır Çarşısı’na gidebilmek mümkündür. Eğer çarşıya otobüs ile gidilecekse kullanılabilecek hatlar ve duraklar şunlardır:

Yıldıztabya / Eminönü: 37E

Eminönü / Kulaksız: EM 1 ve EM2

Gaziosmanpaşa Devlet Hastanesi / Eminönü: 38E

Karadeniz Mahallesi / Eminönü: 36KE

Mısır Çarşısı’na tramvay ile nasıl gidilir?

Mısır Çarşısı’na toplu ulaşım ile gidebilmek için birden fazla seçenek vardır. Otobüs dışında tramvay kullanılarak da çarşıya ulaşım sağlamak mümkün olur. Tramvay kullanılacaksa Bağcılar Kabataş tramvay hattına binilmelidir. Deniz yolu ile ulaşım için Kadıköy’den Eminönü vapuruna binilmelidir. Eminönü iskelesinde indikten sonra yaklaşık beş dakikalık bir yürüme mesafesinin ardından çarşıya ulaşılabilir.