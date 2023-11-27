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Panorama 1453 Tarih Müzesi'ne nasıl gidilir? Panorama 1453 Tarih Müzesi nerede, hangi semtte?

25.11.2023 18:13 | Son Güncelleme:
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İstanbul’un fethedilmesinin canlandırıldığı panoramik bir müze olan ve adını da bu özeliğinden alan Panorama 1453 Tarih Müzesi, 2009 yılının ocak ayında ziyarete açılmıştır. Müzede yer alan panoramik resim çalışmaları sekiz farklı sanatçı tarafından gerçekleştirilmiştir. 2005 yılında başlayan çalışmalar üç yılın sonunda tamamlanabilmiştir.

Panorama 1453 Tarih Müzesi'ne nasıl gidilir? Panorama 1453 Tarih Müzesi nerede, hangi semtte?

Türkiye’deki ilk panoramik müze olma özelliğine sahip olan Panorama 1453 Tarih Müzesi, on binden fazla figürün sergilendiği bir müzedir. Türünün ilk örneği olan müze ülkede kendinden sonra açılan diğer panoramik müzelere de ilham vermiştir. Müze, kapalı bir mekân olduğu halde üç boyutlu bir dış mekânmış hissi vermekte ve ziyaretçilerine bambaşka bir deneyim yaşatmaktadır.

Panorama 1453 Tarih Müzesi nerededir?

Panorama 1453 Tarih Müzesi, içeriğinde anlatılan kuşatmanın geçtiği Edirnekapı – Topkapı surlarının tam karşısında yer alır. Müzenin çevresinde İstanbul’a Türk askerinin ilk kez girdiği Topkapı surları ve Silivrikapı’daki surlar da görülebilmektedir. Topkapı semtinde Topkapı Kültür Parkı adı verilen alan içinde yer alan müze, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1453 yılında fethedilen İstanbul’un bu fetih hikâyesini canlandırma ve resmetme yöntemi ile vermektedir.

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Panorama 1453 Tarih Müzesi'ne nasıl gidilir?

Müzeye toplu taşıma ile kolaylıkla ulaşım sağlanabilir. Daha çok tramvay ile ulaşım tercih edilse de buraya giden birçok otobüs hattı da vardır. Topkapı durağında inmek sureti ile binilebilecek otobüsler şunlardır:

  • 73
  • 28T
  • 145T
  • 97T
  • 93T

Panorama 1453 Tarih Müzesi'ne tramvay ile nasıl gidilir?

Panorama 1453 Tarih Müzesi’ne, özel araç ile ya da toplu taşıma ile ulaşım sağlayabilmek mümkündür. Müzeye çok yakın olan Topkapı Tramvay durağında inilerek kısa bir yürüme mesafesinin ardından Topkapı Kültür Parkı’na ve içinde bulunan müzeye ulaşılabilir.

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Panorama 1453 Tarih Müzesi içinde neler var?

İki ana bölümden oluşan müzede girişte ilk bölüm yer alır. Bu bölüm panoramik olan resme giden yolun başıdır. Kalıcı olarak hazırlanmış olan Panorama 1453 daimi sergisi de bu yolun sonunda yer alır. Sergi içeriğinde fetih ve kuşatma ile fatih Sultan Mehmet’in hayatı, İstanbul’u kültür, sanat, hukuk ve medeniyet açılarından inşa edilişi orijinal gravürler, resimler ve minyatürler ile anlatılmaktadır. Bunların yer aldığı sergi sonunda panoramik resmin bulunduğu kısmın girişi başlar.

Panorama 1453 Tarih Müzesi kaçta kapanıyor?

Müze, haftanın her günü 08:00’dan itibaren gezilebilir. Kapanış saati ise 18:30 olarak belirlenmiştir. Ayrıca müze girişi ücretlidir ve giriş biletleri hem gişeden hem de internet sitesi üzerinden alınabilmektedir. Güncel Panorama 1453 Tarih Müzesi giriş ücreti olarak tam bilet, yabancı ziyaretçi bileti ve öğrenci bileti düzenlemeleri yapılmıştır. Buna göre giriş ücretleri şu şekildedir:

  • Tam bilet: 80 TL
  • Yabancı ziyaretçi: 400 TL
  • Öğrenci / Askeri personel / öğretmen bilet: 30 TL


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Anahtar Kelimeler:
panorama panorama 1453
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