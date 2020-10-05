Mısır’da 2.500 yıldır açılmamış 59 antik lahit bulundu

Mısır’ın en eski başkenti Memphis’te yaşayanların defnedildiği bir bölge olan Sakkara’da tabutların keşfedildiği ilk kez geçen ay duyuruldu.

Yerin 11 metre altındaki mezar boşluğunda bir düzineden fazla tabutun bulunmasından sonra gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda daha fazla tabut olduğu ortaya çıktı.

Tuzim ve Eski Eserler Bakanı Khaled El-Anany, keşifle ilgili “Eski Eserler Yüksek Konseyi’ndeki meslektaşlarım, mezar boşluklarının ahşap, mühürlü ve sağlam tabutlarla dolu olduğunu keşfettiler. Covid-19’a rağmen medeniyetimizle ilgili daha fazla gizemi açığa çıkarmak için kazı yapmaya devam ettiler ve bu etkileyiciydi. Bugün keşiflerin çoğunun Mısır topraklarında Mısırlı bir ekip tarafından yapıldığını söyleyebilirim. Bununla gurur duyuyorum” dedi.

3 Ekim günü yetkililerce yapılan açıklamada, mezar alanında toplam 59 lahit olduğunu duyuruldu. Çalışmalar ise, 2.500 yıl önce gömüldüklerinden beri tabutların hiç açılmadığını gösteriyor.

Bakan El-Anany, tabutların çoğunun rahipler ve üst düzey yetkililere ait olduğunu belirterek, cenazelerin parlak renkli hiyeroglif yazılarıyla süslü kumaşlara sarılı ve mumyalanmış olduğunu söyledi. El-Anany, ABC News’a yaptığı açıklamada “Tabutların kapağını açtıktan sonra ailesinin adını ve ünvanını taşıyan iki mumya bulduk” dedi.