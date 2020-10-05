HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Mısır’da 2.500 yıldır açılmamış 59 antik lahit bulundu

Mısır’da 2.500 yıldır açılmamış 59 antik lahit bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 05.10.2020 14:41 | Son Güncelleme

Mısırlı arkeologların açmaya karar verdiği 59 antik mezar, 2500 yıldır kapalıydı.

Mısır’da 2.500 yıldır açılmamış 59 antik lahit bulundu

Mısır’ın en eski başkenti Memphis’te yaşayanların defnedildiği bir bölge olan Sakkara’da tabutların keşfedildiği ilk kez geçen ay duyuruldu.

Yerin 11 metre altındaki mezar boşluğunda bir düzineden fazla tabutun bulunmasından sonra gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda daha fazla tabut olduğu ortaya çıktı.

Tuzim ve Eski Eserler Bakanı Khaled El-Anany, keşifle ilgili “Eski Eserler Yüksek Konseyi’ndeki meslektaşlarım, mezar boşluklarının ahşap, mühürlü ve sağlam tabutlarla dolu olduğunu keşfettiler. Covid-19’a rağmen medeniyetimizle ilgili daha fazla gizemi açığa çıkarmak için kazı yapmaya devam ettiler ve bu etkileyiciydi. Bugün keşiflerin çoğunun Mısır topraklarında Mısırlı bir ekip tarafından yapıldığını söyleyebilirim. Bununla gurur duyuyorum” dedi.

1

3 Ekim günü yetkililerce yapılan açıklamada, mezar alanında toplam 59 lahit olduğunu duyuruldu. Çalışmalar ise, 2.500 yıl önce gömüldüklerinden beri tabutların hiç açılmadığını gösteriyor.

Bakan El-Anany, tabutların çoğunun rahipler ve üst düzey yetkililere ait olduğunu belirterek, cenazelerin parlak renkli hiyeroglif yazılarıyla süslü kumaşlara sarılı ve mumyalanmış olduğunu söyledi. El-Anany, ABC News’a yaptığı açıklamada “Tabutların kapağını açtıktan sonra ailesinin adını ve ünvanını taşıyan iki mumya bulduk” dedi.

Kazı çalışmalarında ortaya çıkan eski Mısır tanrısı Nefertum’un değerli taşlarla işli bronz bir heykelinin yanında Sakkara Nekropolü’nün ana tanrısı Ptah-Soker’in 28 farklı heykelinden oluşan bir koleksiyon, çeşitli muskalar ve heykelcikler de bulundu.

Bakan El-Anany’in “Bunu bir keşfin sonu değil, büyük bir keşfin başlangıcı olarak görüyorum” dediği tabutlar, Giza piramitlerinin yanına kurulan Büyük Mısır Müzesi’ne transfer edildi. Eserler ancak gelecek sene ziyarete açılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine ortaya çıktılar! Yer: Taksim... '1 saati 5 lira' Yine ortaya çıktılar! Yer: Taksim... '1 saati 5 lira'
GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer görevinden alındıGATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer görevinden alındı
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
En Çok Okunan Haberler
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
MasterChef'te şaşırtan veda! "Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım"
MasterChef'te şaşırtan veda! "Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım"
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Savcının o sorusuna bakın ne yanıt vermiş
Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira
Taksim'deki değnekçiler yine devrede: Bir saati 15 lira
Evin bir odasından 42 düzensiz göçmen çıktı
Evin bir odasından 42 düzensiz göçmen çıktı
Otobüste maske tartışması! Kadın tokat attı, adam tükürerek karşılık verdi
Otobüste maske tartışması! Kadın tokat attı, adam tükürerek karşılık verdi
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
AB'den flaş Türkiye açıklaması
AB'den flaş Türkiye açıklaması
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
Diğer Haberler
Bloomberg: Erdoğan Putin'le ilişkisini sınıyor
Bloomberg: Erdoğan Putin'le ilişkisini sınıyor
Azerbaycan spikeri müjdeyi gözyaşlarıyla verdi
Azerbaycan spikeri müjdeyi gözyaşlarıyla verdi
GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer görevinden alındı
GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer görevinden alındı
2020 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
2020 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
Birleşik Krallık’ı karıştıran ölüm: Diş beyazlatmak için Türkiye’ye gelmişlerdi
Yabancı basın: Diş beyazlatmak için Türkiye'ye gelmişlerdi...
Ermenistan'dan Azerbaycan'ın sanayi kentine saldırı
Ermenistan'dan Azerbaycan'ın sanayi kentine saldırı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.