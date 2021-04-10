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Mısır'da keşfedilen 3 bin yıllık antik kent dünyaya tanıtıldı

10.04.2021 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır, ülkenin güneyindeki Luksor kentinde keşfedilen 3 bin yıl öncesine ait kayıp antik kenti dünyaya tanıttı. Keşfin 8 Nisan'da Tutankhamun'un mezarının bulunmasından sonra en büyük arkeolojik buluş olduğu belirtildi.

Mısır'da keşfedilen 3 bin yıllık antik kent dünyaya tanıtıldı

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, Antik kenti keşfeden ekibin sorumlusu Mısırlı arkeolog Zahi Havas, Luksor kentinin batı yakasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda çok sayıda turist ve arkeolog hazır bulundu.

ATON'UN IŞILTISI ADI VERİLDİ

Havas, "Bir dizi evi de kapsayan kayıp antik kente Aton'un Işıltısı adı verildi. Bu keşifle ilk kez sadece mezar ve kabirlerin bulunduğu düşünülen kentin batı yakasında yaşam olduğu kanıtlandı." dedi.

Antik kentte bazıları yaklaşık 3 metre yüksekliğinde duvarlar ve bölünmüş sokaklar bulunduğunu ifade eden Havas, kentte ayrıca günlük yaşamda kullanılan aletlerle dolu odalar ve büyük bir depolama alanının da yer aldığını aktardı.

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"KENTİN KEŞFİ EKİPTE ŞAŞKINLIK YARATTI"

Kazı çalışmalarının Eylül 2020'de başladığını kaydeden Havas, haftalar içinde her taraftan kerpiç yapıların belirmeye başladığını, kentin keşfinin ekipte şaşkınlık yarattığını kaydetti.

Yerel medyada yayınlanan görüntülere göre, kentte bulunan eşyalar arasında binlerce yıl önce kurutulmuş balıklar, çeşitli şekil ve büyüklükte çömlek kaplar, kolyeler ve mühürler bulunuyor.

TUTANKHAMUN'UN MEZARINDAN SONRA EN BÜYÜK ARKEOLOJİK BULUŞ

Mısır Tarihi Eserler Kurumu 8 Nisan'da Tutankhamun'un mezarının bulunmasından sonra en büyük arkeolojik buluş olarak değerlendirilen 3 bin yıl öncesine ait antik kent bulunduğunu açıklamıştı.

Açıklamada, Mısır İmparatorluğu döneminde Luksor'daki en büyük idari ve endüstriyel yerleşim yeri olduğu belirtilen antik kentin, Kral III. Amenhotep tarafından 3 bin yıl önce kurulduğu ifade edilmişti. (AA)

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