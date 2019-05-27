Mısır'da polisleri taşıyan araç kaza yaptı: Çok sayıda ölü var!

Yerel gazetelerin haberine göre, İsmailiye kentine bağlı bir köy yolunda, polisleri taşıyan aracın bir kamyon ile çarpışması sonucunda yangın çıktı.

Yaralılar konusunda kamuoyuna herhangi bir bilgi verilmeyen kaza ile ilgili savcılığın soruşturma başlattığı belirtildi.

Diğer şehirleri başkent Kahire'ye bağlayan yolların geniş ve dünya standartlarına uygun olduğu ülkede, özellikle de ilçeleri köylere bağlayan yolların bakım işlemlerinin oldukça zayıf olduğu bildiriliyor.

Resmi rakamlara göre 2018 yılının ilk yarısında ülke genelinde 4 bin 426 kaza meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı kaza ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. (AA)

