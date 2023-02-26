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Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry Türkiye'yi ziyaret edecek

26.02.2023 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'nin, Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla Türkiye'ye geleceği bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry Türkiye'yi ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'nin Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 27 Şubat 2023 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Konuk Bakanın, Adana’yı ve Mısır’a ait bir yardım gemisinin varacağı Mersin Limanı’nı ziyaret etmesi ve Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi öngörülmektedir."

(İHA)

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