SON DAKİKA | AFAD Başkanı Yunus Sezer'den önemli açıklamalar! Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısını duyurdu

Şu ana kadar 10 bine yakın artçı sarsıntı gerçekleşmiş durumda. 21 bine yakın binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Bu süreçte 44 bin 374 insanımızı kaybetmiş durumdayız. Şu anda 8 bin 182 arama kurtarma personeli çalışmalara eşlik etmektedir.