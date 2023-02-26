SON DAKİKA | AFAD Başkanı Yunus Sezer'den önemli açıklamalar! Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısını duyurdu

Son dakika haberi: AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 374 olduğunu açıkladı.
AFAD Genel Merkezinde konuşan Yunus Sezer'in açıklamalarından satır başları:
Şu ana kadar 10 bine yakın artçı sarsıntı gerçekleşmiş durumda. 21 bine yakın binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Bu süreçte 44 bin 374 insanımızı kaybetmiş durumdayız. Şu anda 8 bin 182 arama kurtarma personeli çalışmalara eşlik etmektedir.
Şu anda 287 tane çadır kent kurmuş durumdayız. 10 binin üzerinde konteyner kurulumu ise bölgede devam ediyor.
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