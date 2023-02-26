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  4. SON DAKİKA | AFAD Başkanı Yunus Sezer'den önemli açıklamalar! Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısını duyurdu

SON DAKİKA | AFAD Başkanı Yunus Sezer'den önemli açıklamalar! Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısını duyurdu

26.02.2023 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depreme ilişkin yapılan çalışmaları paylaştı. AFAD Genel Merkezinde açıklamalarda bulunan Yunus Sezer, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 374'e yükseldiğini duyurdu. Sezer ayrıca, AFAD tarafından deprem bölgesinde 287 tane çadır kent kurulduğunu ve 10 binin üzerinde konteyner kurulumunun ise devam ettiğini bildirdi.

SON DAKİKA | AFAD Başkanı Yunus Sezer'den önemli açıklamalar! Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısını duyurdu

Son dakika haberi: AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 374 olduğunu açıkladı.

AFAD Genel Merkezinde konuşan Yunus Sezer'in açıklamalarından satır başları:

  • Şu ana kadar 10 bine yakın artçı sarsıntı gerçekleşmiş durumda. 21 bine yakın binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Bu süreçte 44 bin 374 insanımızı kaybetmiş durumdayız. Şu anda 8 bin 182 arama kurtarma personeli çalışmalara eşlik etmektedir.

  • Şu anda 287 tane çadır kent kurmuş durumdayız. 10 binin üzerinde konteyner kurulumu ise bölgede devam ediyor.

  • Nakdi yardımlar konusunda 918 bin vatandaşımıza 10 bin liralık ödemeler yapıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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