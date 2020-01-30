Mısır havayolu şirketinden koronavirüs nedeniyle Çin uçuşlarını durdurma kararı

KAHİRE (AA) - Mısır havayolu şirketi EgyptAir, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle cumartesi gününden itibaren tüm Çin uçuşlarını durdurma kararı aldı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, virüsten korunmak için alınan karar kapsamında, bu ülkeye gidiş-dönüş seferlerinin askıya alındığı ifade edildi.

- Yeni tip koronavirüs salgını

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka, Hindistan ve Nepal, ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Salgın nedeniyle başta British Airways, Lufthansa Group, Air Canada ve İsrail hava yolları El Al olmak üzere çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e yapılacak uçuşları askıya almıştı.

Çin'de, bu sabah itibarıyla yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 170'e, virüs bulaşan kişi sayısı 7 bin 711'e yükselmişti.

