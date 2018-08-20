Mısır metrosunda mendil satan çocuğa darp

KAHİRE (AA) - Mısır'da metroda 2'si polis 3 kişinin mendil satan bir çocuğu darp ettiği görüntüleri sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.
Sosyal medyada mendil satan bir çocuğun 2'si polis kıyafeti giyen 3 kişi tarafından darp edildiği görüntülere yer verildi. Görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki gördü.
Olayın üzerine yerel basına açıklamada bulunan Metro Şirketi Müdürü Ali el-Feddali, çocuğun metronun kadınlar bölümünden birine girdiğini ve kadınların talebi üzerine oradan çıkarıldığını ifade etti.
Güvenlik güçlerinin söz konusu çocuğu vagondan çıkarmaya çalıştığını söyleyen Feddali, şirketin metroya binme talimatlarını ihlal edenler için sıkı prosedürleri bulunduğunu aktardı.
Mısır İçişler Bakanlığından henüz olaya ilişkin açıklama yapılmadı.
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