Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına almasını kınadı.

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansına geçmiş olsun. AA Kahire bürosuna Mısır güvenlik güçlerince düzenlenen baskın ile çalışanlarından bazılarının gözaltına alınmasını kınıyorum. Bir an önce bu açık yanlıştan dönülmeli ve özür dilenmelidir."

