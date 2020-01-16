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  4. Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 00:40 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz: - "Bir an önce bu açık yanlıştan dönülmeli ve özür dilenmelidir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına almasını kınadı.

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansına geçmiş olsun. AA Kahire bürosuna Mısır güvenlik güçlerince düzenlenen baskın ile çalışanlarından bazılarının gözaltına alınmasını kınıyorum. Bir an önce bu açık yanlıştan dönülmeli ve özür dilenmelidir."

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