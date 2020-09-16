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Mısır tarlasında oluşan obruk şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 09:37 | Son Güncelleme

Konya'nın Karapınar ilçesindeki bir mısır tarlasında 30 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu.

Mısır tarlasında oluşan obruk şaşırttı

Yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen 350'nin üzerinde obruk bulunnan Karapınar ilçesinde, bir mısır tarlasında yeni bir obruk oluştu. 30 metre çapında, 15 metre derinliğindeki obruk, tarlada damlama su borularını toplayan işçiler tarafından fark edildi.

Obruğun, bir hafta önce oluştuğu tahmin ediliyor.

İlçede yaşayan Sezai Akyıldız obruklardan tedirgin olduklarını söyleyerek, ''İşçiler damlama su borularının toplama sırasında boruların gelmediğini fark edince tarlaya girmişler. Böylelikle obruğu fark etmişler'' dedi.

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(DHA)

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