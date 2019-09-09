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Mısır ve Sudan, Hedasi Barajını görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 18:12 | Son Güncelleme

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ve Sudan’ın geçiş dönemi Başbakanı Abdullah Hamduk Hedasi Barajı konusunu ele aldı

KAHİRE (AA) - Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile Sudan’ın geçiş dönemi Başbakanı Abdullah Hamduk Hedasi Barajı meselesini görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Şükri, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Sudan'da, geçiş dönemi Başbakanı Abdullah Hamduk ile bir araya geldi.

İkili ilişkilerin yanı sıra Etiyopya tarafından Nil Nehri üzerine yapılmakta olan Hedasi Barajı konusunun ele alındığı ikili ve heyetler arasındaki görüşmelerde, Mısır Dışişleri Bakanı Şükri, ülkesinin geçiş döneminde Sudan hükümetini bölgesel ve uluslararası tüm platformlarda desteklediğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca, Sudan Başbakanı Hamduk’un iki ülke arasındaki ilişkileri "stratejik" olarak nitelediği ve "Mısır ile ilişkileri iki halkın ortak çıkarı doğrultusunda daha da güçlendirmeye özen gösterdiğini ifade ettiği" kaydedildi.

- Samih Şükri-Esma Abdullah görüşmesi

Sudan resmi ajansı SUNA'da yer alan habere göre, Mısırlı Bakan ayrıca Sudanlı mevkidaşı Esma Abdullah ile görüştü.

Görüşmede, iki ülkeyi ilgilendiren konuların masaya yatırıldığı aktarıldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Şükri’nin Sudan’da geçiş hükümetinin göreve başlamasından 4 gün sonra bu ülkeyi ziyaret etmesi ise dikkati çekti.

Sudan geçiş dönemi hükümeti, 5 Eylül’de bakanların yemin etmesinin ardından göreve başlamıştı.

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