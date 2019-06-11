"Mısır ve Ürdün'ün Bahreyn'deki çalıştaya katılması sürpriz değil"

Fetih Hareketi Merkez Komite Üyesi Azzam el-Ahmed, Ürdün ve Mısır'ın Bahreyn'de düzenlenecek "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayına katılmasının sürpriz olmayacağını söyledi.

Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mısır ve Ürdün'ün Bahreyn'deki çalıştaya katılma kararı sürpriz değil. Bu ülkelerin, ABD ile özel ilişkileri bulunuyor ve onları çalıştaya katılmaya götüren koşulları yargılayamayız. Ancak bu katılımın yüksek düzeyde değil sembolik olacağından eminiz." dedi.

Fetih yetkilisi Ahmed, toplantının ABD'de etkin olan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı tarafın müttefiki siyonist lobi tarafından düzenlendiğini ifade ederek, Bahreyn'in çalıştaya ev sahipliği yapmamasından, bunun yanı sıra çalıştaya hiçbir şekilde katılım sağlanmamasından yana olduklarını söyledi.

Bu çalıştayın, kardeş bir Arap ülkesinde düzenlenmesinden dolayı şaşkınlık duyduklarını dile getiren Ahmed, böyle bir çalıştayın düzenlenmesinin bile iki devletli çözüm, işgalin sona ermesi, bağımsız bir Filistin devletinin kurulması ve mültecilerin topraklarına dönüşünü kapsayan Arap Barış Girişimi'yle çeliştiğini vurguladı.