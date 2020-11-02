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Mısır’da bir minibüs öğrencileri taşıyan araca çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 13:10 | Son Güncelleme

Mısır’da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan minibüsün öğrencileri taşıyan araca çarpması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mısır’da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan minibüsün öğrencileri taşıyan araca çarpması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi. Feci kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Mısır’ın Giza kentinde bulunan Al Badrashin bölgesinde dün aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri taşıyan araca çarptı. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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