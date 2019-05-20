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Mısır'da Hasm Hareketi'ne mensup 12 kişi öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 18:05 | Son Güncelleme

Başkent Kahire'nin iki bölgesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 12 kişi öldürüldü

KAHİRE (AA) – Mısır İçişleri Bakanlığı, başkent Kahire'nin iki bölgesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda silahlı gruplar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 12 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kahire'nin batısındaki 6 Ekim bölgesinde bir daireye yapılan baskında Hasm Hareketi'ne mensup 7 kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca Kahire'nin doğusundaki Şuruk bölgesinde de yine Hasm Hareketi mensuplarının bulunduğu başka bir daireye daha baskın yapıldığı ve burada da 5 kişinin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Mısır yönetimi, Hasm Hareketi'ni "Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) silahlı kanadı" olarak tanımlıyor.

Ancak İhvan yöneticileri, 2016'da ortaya çıkan ve bazı yetkililer ile güvenlik güçlerine silahlı saldırılar düzenleyen hareketin, "kendileri ile kesinlikle ilgisi bulunmadığını" vurguluyor.

Bu tür operasyonları bağımsız insan hakları savunucuları "tasfiye" olarak nitelendirirken, Kahire yönetimi ise "terörle mücadele" kapsamında değerlendiriyor.

Dün Giza piramitlerinin bulunduğu bölgede bir turist otobüsünün geçtiği sırada meydana gelen patlamada, aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu 10 kişi yaralanmıştı.

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