SON DAKİKA | Haydarpaşa açıklarında yük gemisi karaya oturdu, boğaz trafiği askıya alındı

Son dakika: İstanbul Haydarpaşa açıklarında ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisi karaya oturdu, boğaz trafiği askıya alındı.

Konu ile ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeyken İstanbul Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası nedeniyle karaya oturan ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı;

KURTARMA-6, KURTARMA-8, KURTARMA-18 Römorkörlerimiz ve KEGM-4, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) Botlarımız ve balık adamlarımız olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





