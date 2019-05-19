Mısır'daki patlamada 10 kişi yaralandı

KAHİRE (AA) - Mısır’ın başkenti Kahire’nin batısında Giza piramitlerinin bulunduğu bölgede bir turist otobüsünün geçişi sırasında meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı.

Yerel basının tıbbi kaynaklara dayandırarak verdiği haberlerde, patlama nedeniyle aralarında turistlerin de bulunduğu 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Mısır devlet gazetelerinden El-Ahram, patlamanın piramitlerin olduğu bölgeye yeni inşa edilen Büyük Müzenin yakınında meydana geldiğini ve otobüste Güney Afrika vatandaşı 25 kişinin bulunduğunu yazdı.

Saldırı sonucu otobüsün camlarının kırıldığı, patlama anında oradan geçmekte olan bir otomobilin de zarar gördüğü aktarıldı.

Aynı bölgede, geçen eylül ayında bir turist otobüsünün geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 3’ü turist 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Mısır İçişleri Bakanlığı olaya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

