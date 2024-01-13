MİT Kontrterör Daire eski Başkanı Mehmet Eymür hayatını kaybetti

MİT Kontraterör Dairesi eski Başkanı Mehmet Eymür solunum yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü Çam Sakura Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. Solunum yetmezliği nedeni ile yoğun bakıma alınan Mehmet Eymür entübe edilmişti.
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