MİT'ten İstanbul'da Mossad'a operasyon! 7 kişilik ekip çökertildi, 56 Mossad ajanı tespit edildi

Yurt dışında eğitim aldılar, Türkiye'de keşif ve gözlem yaptılar. Ele geçiremedikleri belgeler için gasp ve hırsızlığa bile başvurdular. Mossad'ın casuslarını MİT, İstanbul'da yakaladı.

TÜM VERİLERİ İSRAİL'E VERDİLER

İsrail gizli istihbarat servisi Mossad, özel yetenekli kişileri seçiyordu. 5'i Arap 2'si Türk olan o ajanlar Sırbistan üzerinden Dubai'ye oradan Bangkok'a turist gibi gönderilmişti. Mossad'ın Tayland'daki gizli eğitim merkezinde takip, kaçma, kurtulma gibi teknik eğitimlerden geçmişlerdi. Eğitimini tamamlayan casuslar ardından İstanbul'a döndü. Türkiye genelindeki Arap vatandaşlardan kimi zaman teknik kimi zaman da fiziki bilgi edinmeye çalıştılar. O bilgilerle Lübnan ve Suriye'de operasyon yapılması muhtemel bölgelerin bilgilerini çıkardılar ardından tüm verileri İsrail'e geçtiler.

GASP VE HIRSIZLIĞA DA BAŞVURDULAR

İsrailli ajanlar teknik yollarla elde edemedikleri bilgileri zor kullanarak da almaya çalışıyordu. Son olarak İstanbul Kağıthane'de Suriyeli bir iş adamının cep telefonunu gasp etmişlerdi. Aynı zamanda Başakşehir'de bir eve girmişler, bilgisayar ve dökümanları çalmışlardı.

56 MOSSAD AJANI TESPİT EDİLDİ

Show TV'nin haberine göre MİT aylarca adım adım izledi, casuslara operasyon düzenledi. Çökertilen 7 kişilik hücrenin hepsi de Mossad'a ajanlık yapığını itiraf etti. Türkiye'de Mossad beyin takımına bağlı çalışan 56 ajan daha olduğu belirlendi. MİT şimdi de onların peşinde.

