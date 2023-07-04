HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MİT'ten İstanbul'da Mossad'a operasyon! 7 kişilik ekip çökertildi, 56 Mossad ajanı tespit edildi

MİT'ten İstanbul'da Mossad'a operasyon! 7 kişilik ekip çökertildi, 56 Mossad ajanı tespit edildi

04.07.2023 06:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MİT, Mossad'a film gibi bir operasyon düzenledi. İsrail istihbaratının Uzakdoğu'da yetiştirdiği Arap asıllı casuslarını Türkiye'ye gönderdiğini belirleyen MİT, aylar süren çalışmanın ardından 7 kişilik hücreyi çökertti. Türkiye'de Mossad beyin takımına bağlı çalışan 56 ajan daha olduğu belirlendi. MİT şimdi de onların peşinde.

MİT'ten İstanbul'da Mossad'a operasyon! 7 kişilik ekip çökertildi, 56 Mossad ajanı tespit edildi

Yurt dışında eğitim aldılar, Türkiye'de keşif ve gözlem yaptılar. Ele geçiremedikleri belgeler için gasp ve hırsızlığa bile başvurdular. Mossad'ın casuslarını MİT, İstanbul'da yakaladı.

3

TÜM VERİLERİ İSRAİL'E VERDİLER

İsrail gizli istihbarat servisi Mossad, özel yetenekli kişileri seçiyordu. 5'i Arap 2'si Türk olan o ajanlar Sırbistan üzerinden Dubai'ye oradan Bangkok'a turist gibi gönderilmişti. Mossad'ın Tayland'daki gizli eğitim merkezinde takip, kaçma, kurtulma gibi teknik eğitimlerden geçmişlerdi. Eğitimini tamamlayan casuslar ardından İstanbul'a döndü. Türkiye genelindeki Arap vatandaşlardan kimi zaman teknik kimi zaman da fiziki bilgi edinmeye çalıştılar. O bilgilerle Lübnan ve Suriye'de operasyon yapılması muhtemel bölgelerin bilgilerini çıkardılar ardından tüm verileri İsrail'e geçtiler.

GASP VE HIRSIZLIĞA DA BAŞVURDULAR

İsrailli ajanlar teknik yollarla elde edemedikleri bilgileri zor kullanarak da almaya çalışıyordu. Son olarak İstanbul Kağıthane'de Suriyeli bir iş adamının cep telefonunu gasp etmişlerdi. Aynı zamanda Başakşehir'de bir eve girmişler, bilgisayar ve dökümanları çalmışlardı.

56 MOSSAD AJANI TESPİT EDİLDİ

Show TV'nin haberine göre MİT aylarca adım adım izledi, casuslara operasyon düzenledi. Çökertilen 7 kişilik hücrenin hepsi de Mossad'a ajanlık yapığını itiraf etti. Türkiye'de Mossad beyin takımına bağlı çalışan 56 ajan daha olduğu belirlendi. MİT şimdi de onların peşinde.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pastanede dehşet saçtı! Birlikte oturduğu kişiye kurşun yağdırdıPastanede dehşet saçtı! Birlikte oturduğu kişiye kurşun yağdırdı
Gaziye büyük ayıp! Aldığı kurbanlık...Gaziye büyük ayıp! Aldığı kurbanlık...
Kilo vermek isteyenler dikkat! Canan Karatay yanından ayırmıyorKilo vermek isteyenler dikkat! Canan Karatay yanından ayırmıyor
Anahtar Kelimeler:
MİT Mossad

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kirası aylık 12 bin, aidatı 30 bin TL! Bir gören bir daha baktı

Kirası aylık 12 bin, aidatı 30 bin TL! Bir gören bir daha baktı

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Sadece bisikletle yanından geçti! Eli bir anda davul gibi şişti...

Sadece bisikletle yanından geçti! Eli bir anda davul gibi şişti...

Çamaşırlarını yıkarken cebinden çıktı! Hayatını tamamen değiştirdi

Çamaşırlarını yıkarken cebinden çıktı! Hayatını tamamen değiştirdi

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.