MİT'ten Suriye'de operasyon! PKK/YPG'nin suikastçısı Dilbirin Kaçar Türkiye'ye getirildi

Türkiye'nin terörle mücadelesi sürüyor! MİT'in son operasyonuyla terör örgütü PKK/YPG ağır bir darbe daha aldı. Terör örgütünün suikastçısı Dilbirin Kaçar, Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütüne 2015'te Siirt'te katılan Kaçar, yaklaşık bir yıl Cudi ve Gabar bölgelerinde faaliyet yürüttükten sonra 2016'da Suriye'ye gönderildi.

Irak'ın Sincar ilçesinde suikastçı eğitimi alan Kaçar, Ocak 2018'deki Zeytin Dalı ve Ekim 2019'daki Barış Pınarı harekatları sırasında örgüt adına çeşitli eylemlerde yer aldı.

Kaçar'ın son olarak Türkiye'nin olası harekatına karşı Aynularap bölgesine takviye güç olarak gönderilen timin sözde komutanlığını yaptığı belirlendi.

(AA)

