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MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde operasyon! Muhsin Yağan etkisiz hale getirildi

16.08.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MİT, Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi Muhsin Yağan'ı etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde operasyon! Muhsin Yağan etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenlendi.

Kamışlı'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi 'Dijvar Silopi' kod adlı Muhsin Yağan etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, güvenlik güçlerine yönelik sınır hattındaki çok sayıda terör eyleminin planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu belirtilen Yağan'ın, Kamışlı'da olduğu belirlendi.

Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenleyen MİT, terörist Yağan'ı etkisiz hale getirdi.

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PKK'YA 1990'DA KATILMIŞTI

Terör örgütü PKK'ya 1990'li yıllarda katılan terörist Yağan, Şırnak kırsalındaki terörist faaliyetinin ardından Irak'ın Kandil, Zap, Gara, Metina ve Mahmur'un yanı sıra İran'ın Kelareş bölgesinde sözde sorumlu düzeyinde faaliyette bulundu.

Son olarak 2020 yılında örgüt elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatıyla Suriye'nin Kamışlı bölgesine gönderilen Yağan, burada sözde Kamışlı eyaleti yöneticisi olarak görev yürütüyordu.

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Terör örgütünün sözde üst düzey sorumlularına yönelik operasyonlarını hızlandıran MİT, son olarak 6 Ağustos'ta Suriye Kamışlı'da örgütün Amude-Derbesiye eyaleti genel sorumlusu İran asıllı "Rezan Cavit" kod adlı Yusif Mehmud Rebani'yi etkisiz hale getirmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye MİT
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