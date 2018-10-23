MİT ve Emniyet rapor hazırladı! İş adamlarına büyük operasyon geliyor

Güvenlik güçlerinin sınır ötesi ve yurt içinde peş peşe düzenlediği operasyonlarla köşeye sıkışan terör örgütü PKK’nın mahalli yapılanmasına da darbe indirildi. Her geçen gün dağ kadrosu eriyen örgütün, sözde şehir yapılanması KCK’yı harekete geçirmek için kullandığı muhtarlara görevden el çektirildi. Kırsalda köy koruculuğu yapan ve PKK ile bağlantısı tespit edilen güvenlik korucularının da görevine son verilmesiyle örgüte ağır darbe vuruldu. Çalışmalarını sürdüren İçişleri Bakanlığı bu defa terör örgütüne finansman sağlayan iş adamlarını hedefine koydu. Örgütün en büyük gelir kaynakları arasında bulunan uyuşturucu ticaretinin önünü kesen bakanlık, örgüte para aktaran firmaların peşine düştü.

BÜYÜK ŞİRKETLER BATIDA

Terör örgütünü bitirmek için harekete geçen bakanlık, MİT ve Emniyet İstihbarattan terör örgütü PKK’ya para aktaran iş adamları ve şirketler hakkında rapor istedi. Yapılan çalışmalar sonucu, çoğunluğu batı illerinde olmak üzere yüzlerce iş adamının terör örgütünü finanse ettiği tespit edildi. İş adamlarının örgütün sözde üst yönetiminden aldıkları talimatla, PKK’nın her yıl milyarlarca lira gelir elde ettiği uyuşturucu ticaretine lojistik destek verdiği de istihbarat raporlarına yansıdı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki iş adamlarının ise, örgütün izni ile kaçak akaryakıt sattığı, elde ettiği geliri ise PKK’lı korucu ve muhtarlar aracılığı ile dağ kadrosuna ilettiği ortaya çıkarıldı.