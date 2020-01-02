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  4. MİT'in Arnavutluk'taki FETÖ operasyonu

MİT'in Arnavutluk'taki FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 18:15 | Son Güncelleme

Operasyonda yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ firarisinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor

İSTANBUL (AA) - Arnavutluk'ta, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan Harun Çelik'in işlemleri devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen Çelik, dün Arnavutluk'ta MİT'in gerçekleştirdiği operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü, önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk FETÖ mit

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