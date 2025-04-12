Miyom tedavisinde çığır açan yöntem: Laparoskopik cerrahi! "Karında bası hissi, sık idrara çıkma şikayetleri olanlar dikkat"

Kadın Doğum Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Rana Karayalçın, kadınlarda yaygın olarak görülen miyom hastalığının tedavisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Adet kanamalarının artması ve kansızlık gibi sorunlara yol açan miyomların tedavisinde, halk arasında "kapalı" cerrahi olarak bilinen laparoskopik yöntemin tercih edildiğini belirten Karayalçın, bu yöntemle yapılan işlemlerin iyileşme sürecini hızlandırdığını vurguladı.

Laparoskopik cerrahinin ardından hastaların ağrı seviyesinin azaldığını ve bir gün içerisinde normal yaşantılarına dönebildiklerini söyleyen Karayalçın, ayrıca estetik açıdan da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını dile getirdi.

"HAMİLE KALMAKTA SORUN YAŞAYABİLİRLER"

Miyomların sebep olduğu rahatsızlıklara değinen Karayalçın, "Öncelikle kanamaya sebep olabiliyorlar. Miyomun sayısı, büyüklüğü ve yeri çok önemli. Eğer rahim iç dokusuna doğru büyümüşse genellikle adet kanamalarının fazla olması, adet kanamalarının aralarında da kanamalar olması, bol pıhtılı kanama, kansızlık gibi şikayetlere yol açabiliyor. Yine miyomlar nedeniyle hastalar hamile kalmakta sorun yaşayabiliyor. Eğer miyomla beraber gebe kalırsa gebelikte düşük, erken doğum ve doğum sonrası kanamalar daha sık görülüyor. O nedenle özellikle düzensiz adet kanamaları olan kadınların mutlaka jinekolog muayene olması gereklidir" dedi.

ANNESİNDE, TEYZESİNDE VE KIZ KARDEŞİNDE MİYOM OLANLAR DİKKAT!

Karayalçın, miyom hastalığının oldukça sık görülen bir hastalık olduğunu belirterek, "Yaklaşık olarak her beş kadından bir tanesinde miyom var. Miyomların neden oluştuğunu bilmiyoruz. Ancak kadınlık hormonları olarak bilinen östrojen ve progesterona duyarlılar. Bu nedenle gebelikte büyüyorlar, menopoz döneminde de küçülüyorlar. Bazı kişiler genetik olarak miyoma yatkınlık gösteriyor. Bu nedenle annesinde, teyzesinde ve kız kardeşinde miyom olanlarda miyom görülme sıklığı daha fazla" dedi.

Hastanın tanısının ultrasonografi ile koyulduğu bilgisini de paylaşan Karayalçın, Jinekolojik muayenenin önemine dikkati çekti. Karayalçın, "Miyomların yeri, büyüklüğü ve sayısını ameliyat öncesi tespit etmek bizim için çok faydalı oluyor" dedi.

"LAPAROSKOPİK CERRAHİ YAPIYORUZ"

Miyom hastalığının tedavisi hakkında da bilgi veren Karayalçın, "Miyom tedavisinde laparoskopik cerrahiyi tercih ediyoruz. Çünkü laparoskopik cerrahide hem taburculuk süresi kısalıyor, enfeksiyon ve kanama oranı düşüyor. O nedenle miyomların tedavisinde laparoskopik cerrahi tercih ediyoruz. Eğer rahimi almamızı gerektiren durum varsa yine bunda da laparoskopik cerrahi yapıyoruz. Çünkü yara izi çok küçük oluyor. Dediğim gibi kanama az, enfeksiyon az, hastanede kalma süresi az. Ve hastaların normal hayatlarına dönmeleri çok hızlı oluyor. Miyomlarda medikal tedaviyi ancak miyom çok büyükse, ameliyat öncesi miyomu küçültmek amacıyla kullanıyoruz. Çünkü bu ilaçlar kişileri menopoza sokuyorlar. Ve o dönemde miyom küçülüyor ama bu ilacı kullanmayı bıraktığınızda büyüyor. O nedenle miyomların tedavisini cerrahi olarak yapıyoruz" dedi.

"SIK İDRARA ÇIKMA GİBİ ŞİKAYETLERİ OLANLAR DOKTORA BAŞVURMALI"

Hastalara genellikle yılda bir kez jinekolojik muayene yaptırmalarını öneren Karayalçın, "Düzensiz kanama, kasık ağrısı, karında bası hissi, sık idrara çıkma, şikayetleri olan hastaların erkenden kadın doğum doktoruna başvurup, tedavilerini olmalarını öneriyoruz" dedi.

"MİYONLAR YÜZÜNDEN KANAMALARIM OLDU"

Bir diğer hasta olan Gizem Yayla ise çok uzun seneler önce karın ağrısıyla kasıkta ağrı aşırı kanama uzun süren kanamalar ve şişkinlik ağrılarımdan dolayı hastaneye başvurduğunu kaydetti. Yayla, "Miyomum olduğunu öğrendikten sonra özellikle her sene kontrollerimize geliyordum. Bundan yaklaşık 11 sene önce hamileliğimde miyomlarla ilgili bir sıkıntı yaşadım. Hamileliğimin başında da miyonlar yüzünden kanamalarım oldu. O yüzden hamilelikte daha sıkı kontroller yaşadım. Akabinde doğumum sağlıklı gerçekleşti ama doğumun üzerine de bütün tıbbi medikal tedavileri denedik. Ancak kanamalarım nedeniyle sürekli demir tedavisi almak zorunda kaldım.

Bu yüzden de ameliyat yoluna gittik" dedi.

"NORMAL HAYATIMA BİR HAFTA İÇERİSİNDE DÖNDÜM"

Yayla, ameliyatının özellikle kapalı laparoskopik cerrahi ile yapılmasını istediğinin altını çizerek, "Çünkü laparoskopik ameliyatlarda iyileşme sürecinin daha hızlı olduğunu biliyorum. Laparoskopik ameliyatı olmasının faydası şu; benim ameliyattan sonraki 7. Günüm. Ameliyat günü ayaktaydım, ertesi gün de hastaneden çıktım. Normal hayatıma bir hafta içerisinde döndüm" dedi.

Yayla, ameliyattın ardından herhangi bir ameliyat izinin bulunmadığını da sözlerine ekledi.

"HASTANEDEN YÜRÜYEREK ÇIKTIM"

Miyom hastalığını geçiren ve laparoskopik cerrahi işlemi ile tedavi olan Selin Altun Toprak, hastalık sürecini aktararak, "Kasık ağrısı ve sık idrarı çıkma şikayetleriyle başvurmuştum. Orada birkaç doktora görünmeme rağmen tam tanı konulamadı. Ben de hocama başvurdum. Burada ilk muayenemde tanım konuldu. Sonrası ameliyat dışında başka bir seçeneğimin de olmadığını miyomumun yerinden ve boyutundan dolayı alınması gerektiği söylendi. Bir hafta sonra ameliyat oldum. Ameliyat sürecim de çok rahat geçti. Ben biraz böyle çevreden duyduklarımdan panik halde annemle gelmiştim. Ama o geceyi de rahat geçirdim. Ameliyat sonrasını da rahat geçirdim. Yürümemde, oturup kalkmamda, herhangi bir günlük işimi yaparken sıkıntı yaşayacağımı düşünmüştüm ama ameliyattan birkaç saat sonra yürümeye başladım. Günlük aktivitelerime döndüm. Yine de bir ameliyat geçirdiğim için dikkat ediyordum. Ama oldukça kolay ve rahat bir süreç geçirdim" diye konuştu.

Ameliyattan sonra normal hayatına çok çabuk döndüğünün altını çizen Toprak, laparoskopik cerrahi işlemin ardından hastaneden yürüyerek çıktığını dile getirdi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır