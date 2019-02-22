Miyomların büyüme hızları ve tipleri

Boyutları ve ortaya çıkardıkları sorunlar kişiden kişiye değişebilir. Her dört kadından birinde görülen miyom oluşumları düzenli jinekolojik muayenede kolaylıkla fark edilebilir. Düzenli jinekolojik muayene yaptırmayan kadınlarda miyomun fark edilmesi için ciddi belirtilerin meydana gelmesi gerekir. Bu noktada miyomun yeri, tipi ve büyüme şekli belirtilerin nasıl şekilleneceğini belirler. MİYOM TİPLERİ Miyom tiplerinin belirlenmesinde miyomların bulundukları bölgeler son derece önemli. SUBSERÖZ MİYOM Rahmin dış kısmında ve rahim duvarının üzerinde gelişen miyomlara ‘subseröz miyom’ adı verilir. Bu miyomlar dışa doğu hızlı bir şekilde büyürler. Hızlı büyümeye bağlı olarak da bulunduğu bölgede ve çevresinde baskı hissi oluşturan bu miyomlar pelvik ağrıların ortaya çıkmasına neden olurlar. INTRAMURAL MİYOM Rahim orta tabakasında büyüyen, rahim duvarının içerisinde gelişimini sürdüren miyomlara ‘intramural miyom’ denir. Bu miyomların büyümesi adet döngüsünün uzamasına, kanamaya ve ağrıya neden olabilir.

SUBMUKÖZ Rahim iç tabakasının altında büyüyen miyomlara ‘submuköz miyom’ denir. Bu miyomlar hızlı büyürler ve çok fazla kanama yapabilirler. Gebeliğe engel oluşturan, tüp bebek tedavilerinin başarısız olmasına neden olabilen bu miyomların gebelik planlamasında fark edilmesi durumunda önceliğin cerrahi müdahale ile miyomun çıkarılmasına verilmesi gerekir. SAPLI MİYOMLAR Eğer miyom bir sap ile rahimden dışarıya doğru büyürse o zaman ‘saplı miyom’ olarak adlandırılır. Miyom, büyüme sürecinde bulunduğu sapın çevresinde dönerse kan akımının kesilmesine bağlı olarak miyom dokusunda nekroz gelişir ve şiddetli ağrıya neden olabilir. Bu durumda acil ameliyat ile miyomun çıkarılması gerekir. MİYOM TEDAVİSİ Miyom tedavisi kişinin fiziksel özelliklerine, sahip olduğu miyom sayısına, miyomlarının boyutlarına, yerine ve büyüme hızına göre farklılık gösterir.

Miyom tedavisinde bilinen en kesin yöntem miyomların cerrahi operasyon ile çıkarılmasıdır. Seçilmiş hastalarda ilaç tedavisi, rahime giden damarların tıkanması gibi farklı teknikler ile miyomların büyümesi engellenebilir ve kişiye verdiği rahatsızlıkların önüne geçilebilir.