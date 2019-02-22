KADIN

Miyomların büyüme hızları ve tipleri

Doç. Dr. A.Taner Usta Doç. Dr. A.Taner Usta
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 22.02.2019 12:14 | Son Güncelleme

Miyom rahimde ve rahim ağzında ortaya çıkan ve iyi huylu olan tümörlerin genel adıdır. Miyomlar rahim duvarındaki düz kas dokusunda ortaya çıkarlar. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, miyom türleri ve büyüme hızları konusunda detaylı açıklamalarda bulundu.

Miyomların büyüme hızları ve tipleri

Boyutları ve ortaya çıkardıkları sorunlar kişiden kişiye değişebilir. Her dört kadından birinde görülen miyom oluşumları düzenli jinekolojik muayenede kolaylıkla fark edilebilir.

Düzenli jinekolojik muayene yaptırmayan kadınlarda miyomun fark edilmesi için ciddi belirtilerin meydana gelmesi gerekir. Bu noktada miyomun yeri, tipi ve büyüme şekli belirtilerin nasıl şekilleneceğini belirler.

MİYOM TİPLERİ

Miyom tiplerinin belirlenmesinde miyomların bulundukları bölgeler son derece önemli.

SUBSERÖZ MİYOM

Rahmin dış kısmında ve rahim duvarının üzerinde gelişen miyomlara ‘subseröz miyom’ adı verilir. Bu miyomlar dışa doğu hızlı bir şekilde büyürler. Hızlı büyümeye bağlı olarak da bulunduğu bölgede ve çevresinde baskı hissi oluşturan bu miyomlar pelvik ağrıların ortaya çıkmasına neden olurlar.

INTRAMURAL MİYOM

Rahim orta tabakasında büyüyen, rahim duvarının içerisinde gelişimini sürdüren miyomlara ‘intramural miyom’ denir. Bu miyomların büyümesi adet döngüsünün uzamasına, kanamaya ve ağrıya neden olabilir.

SUBMUKÖZ

Rahim iç tabakasının altında büyüyen miyomlara ‘submuköz miyom’ denir. Bu miyomlar hızlı büyürler ve çok fazla kanama yapabilirler.

Gebeliğe engel oluşturan, tüp bebek tedavilerinin başarısız olmasına neden olabilen bu miyomların gebelik planlamasında fark edilmesi durumunda önceliğin cerrahi müdahale ile miyomun çıkarılmasına verilmesi gerekir.

SAPLI MİYOMLAR

Eğer miyom bir sap ile rahimden dışarıya doğru büyürse o zaman ‘saplı miyom’ olarak adlandırılır. Miyom, büyüme sürecinde bulunduğu sapın çevresinde dönerse kan akımının kesilmesine bağlı olarak miyom dokusunda nekroz gelişir ve şiddetli ağrıya neden olabilir. Bu durumda acil ameliyat ile miyomun çıkarılması gerekir.

MİYOM TEDAVİSİ

Miyom tedavisi kişinin fiziksel özelliklerine, sahip olduğu miyom sayısına, miyomlarının boyutlarına, yerine ve büyüme hızına göre farklılık gösterir.


Miyom tedavisinde bilinen en kesin yöntem miyomların cerrahi operasyon ile çıkarılmasıdır. Seçilmiş hastalarda ilaç tedavisi, rahime giden damarların tıkanması gibi farklı teknikler ile miyomların büyümesi engellenebilir ve kişiye verdiği rahatsızlıkların önüne geçilebilir.

Kişi hamile kalmak ya da tüp bebek tedavisi yaptırmak istiyorsa miyomların çok detaylı incelenmesi ve gebelikte bir probleme yol açacağı düşünülürse mutlaka çıkarılması önerilir. Menopoz dönemine yaklaşan kadınlarda miyomun neden olduğu sorunları çözecek tedaviler uygulandıktan sonra menopoz döneminde miyomlar takip edilebilir çünkü bu dönemde miyomların küçüldüğü biliniyor.

Doç. Dr. Taner Usta
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

www.drtanerusta.com
Instagram: @drtanerusta
Facebook: @drtanerusta
YouTube-drtanerusta

PARTNERAşk bitti ama izi kaldıAşk bitti ama izi kaldı
Uzun süren adet kanamalarına dikkat! Kansere varan nedenler olabilirUzun süren adet kanamalarına dikkat! Kansere varan nedenler olabilir
Vajina da depresyona girer!Vajina da depresyona girer!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Miyomların Büyüme Hızları ve Tipleri miyom türleri

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da aşk bombası! Adını açıkladı ve itiraf etti!

Survivor'da aşk bombası! Adını açıkladı ve itiraf etti!

Kuzgun dizisine flaş transfer!

Kuzgun dizisine flaş transfer!

Yayılarak oturma kızdırdı! 'Şikayet etmeye hakkınız yok'

Yayılarak oturma kızdırdı! 'Şikayet etmeye hakkınız yok'

Doğumdan sonra tesadüfen öğrendi! Sorduğu ilk şey...

Doğumdan sonra tesadüfen öğrendi! Sorduğu ilk şey...

Prezervatif mi, hap mı?

Prezervatif mi, hap mı?

Yılın modeli seçilmişti, podyumda yer bulmadı! Gerekçe şaşkına çevirdi

Yılın modeli seçilmişti, podyumda yer bulmadı! Gerekçe şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Adet düzensizliğinin 8 önemli nedeni! Arkadaş çevreniz sizi aldatmasın

Adet düzensizliğinin 8 önemli nedeni! Arkadaş çevreniz sizi aldatmasın

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

En büyük icat olarak görülüyor ama bu haplar 'erkekleşme' etkisi gösteriyor

En büyük icat olarak görülüyor ama bu haplar 'erkekleşme' etkisi gösteriyor

Karşı konulamıyor ancak uzak durmalısınız!

Karşı konulamıyor ancak uzak durmalısınız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aşırı adet kanamaları neden olur, nelere dikkat edilmelidir?

Uzun süren adet kanamalarına dikkat! Kansere varan nedenler olabilir

Vajinada sürekli bir ağrı hissi depresif vajina (Vulvodini) nedeni olabilir!

Vajina da depresyona girer!

108 kadın meme kanserine dikkat çekmek için poz verdi

Göğüs kutlaması! 100'den fazla kadın bunun için...

Kansızlık yaratacak kadar kanamalar oluyorsa dikkat! İşte rahim kanserinin belirtileri

Kansızlık yaratacak kadar kanamalar oluyorsa dikkat!

Küçük bir iğne deyip geçmeyin! Akupunktur tedavisi menopozun etkilerini azaltıyor

Küçük bir iğne deyip geçmeyin! Buna da iyi geliyor

Yumurtalık kistleri her zaman operasyon gerektirmez

Ağrı ve şişkinlik varsa dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.