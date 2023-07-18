MKE kapsül fabrikası ölü ya da yaralı var mı, Ankara'da nerede? Başkent Ankara'da MKE fabrikasında yangın!

Ankara Kayaş'taki MKE'ye ait kapsül fabrikasında patlama meydana geldiği aktarıldı. Yaşanan patlamaya ilişkin yapılan açıklamada yaralı sayısına da yer verildi. MKE fabrikası ile ilgili detaylar merak konusu oldu. İşte MKE fabrikasında çıkan yangında son durum...
Makine ve Kimya Endüstrisi’nin (MKE) Ankara’da bulunan kapsül fabrikasında patlama sesleri duyuldu.
Ankara Kayaş'ta meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandığı aktarıldı.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadeye yer verdi:
"Patlama sonrası çıkan yangına müdahale edilerek bölgede önlem alındı"