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MKE kapsül fabrikası ölü ya da yaralı var mı, Ankara'da nerede? Başkent Ankara'da MKE fabrikasında yangın!

18.07.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da bulunan MKE kapsül fabrikasında yangın çıktı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'den son dakika açıklaması geldi. Basında yer alan haberlerin ardından birçok kişi konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, MKE kapsül fabrikasında ölü ya da yaralı var mı? MKE Kapsül fabrikası Ankara'da nerede?

MKE kapsül fabrikası ölü ya da yaralı var mı, Ankara'da nerede? Başkent Ankara'da MKE fabrikasında yangın!

Ankara Kayaş'taki MKE'ye ait kapsül fabrikasında patlama meydana geldiği aktarıldı. Yaşanan patlamaya ilişkin yapılan açıklamada yaralı sayısına da yer verildi. MKE fabrikası ile ilgili detaylar merak konusu oldu. İşte MKE fabrikasında çıkan yangında son durum...

MKE KAPSÜL FABRİKASINDA YANGIN!

Makine ve Kimya Endüstrisi’nin (MKE) Ankara’da bulunan kapsül fabrikasında patlama sesleri duyuldu.

MKE KAPSÜL FABRİKASINDA ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

Ankara Kayaş'ta meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandığı aktarıldı.

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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadeye yer verdi:

"Patlama sonrası çıkan yangına müdahale edilerek bölgede önlem alındı"

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