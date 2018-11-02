HABER

MKEK'den Emniyet Genel Müdürlüğüne silah sevkiyatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 14:00 | Son Güncelleme

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kırıkkale Silah Fabrikasından 3 bin MPT-55 ile MP-5'in Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilmek üzere sevkiyatı yapıldı

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikasından, tamamen yerli üretim 3 bin MPT-55 ile fabrikada üretilen MP-5'in Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilmek üzere sevkiyatı yapıldı.

Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakcıoğlu, sevkiyat sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 bin MPT-55 ile MP-5 silahını Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderdiklerini söyledi.

Yıl sonuna kadar sipariş aldıkları 60 bin silahın teslimini yapacaklarını ifade eden Ocakcıoğlu, "15 gün sonra 15 bin silah sevkiyatımız daha olacak. 2018 yılındaki sevkiyatlarımızı gününde yaptık. İnşallah 2019 yılı için almış olduğumuz sevkiyatlarımızı da işçilerimizin özverili çalışmalarıyla gününde teslim edeceğiz." diye konuştu.

PARTNERHiçbiri unutulmaz değildiHiçbiri unutulmaz değildi
En çok alışveriş kediler için yapılıyorEn çok alışveriş kediler için yapılıyor
Edirne'de meydana gelen patlama sonrası görüntülerEdirne'de meydana gelen patlama sonrası görüntüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale Silah Fabrikası Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) MP-5 MPT-55

En Çok Okunan Haberler

Donarak şehit olan askerin babası konuştu: O an ben de dondum

Donarak şehit olan askerin babası konuştu: O an ben de dondum

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! PKK'ya ağır darbe! 124 terörist yakalandı

Son dakika! PKK'ya ağır darbe! 124 terörist yakalandı

12 Eylül davasıyla ilgili yeni gelişme! Yeniden görülecek

12 Eylül davasıyla ilgili yeni gelişme! Yeniden görülecek

Edirne'de meydana gelen patlama sonrası görüntüler

Edirne'de meydana gelen patlama sonrası görüntüler

Edirne'de korkutan patlama! Yaralılar var

Edirne'de korkutan patlama! Yaralılar var

Kira yüksek geldi karakol kapatıldı

Kira yüksek geldi karakol kapatıldı

Tek tip askerlik nedir? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte detaylar...

Tek tip askerlik nedir? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte detaylar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.