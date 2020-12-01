Mobbing, latince kökenli bir kelimedir. Kelime anlamı itibari ile psikolojik şiddet, kuşatma, yıldırma ve taciz gibi anlamlara gelmektedir. Sizler için mobbing nedir?, mobbing uygulamak nasıl olur? Başlıklarıyla ilgili cevaplara ulaşabileceğiniz harika bir yazı derledik. Mobbing Nedir? Mobbing ne demek diye sorarsanız; iş yerinde bir grup veya tek bir çalışana bilinçli olarak ve kötü niyetle uygulanan yıldırma politikalarının bütünüdür. Bu amaçla personele kötü davranma, görevden uzaklaştırma, sorumluluğu olmayan alanlarda görevlendirme, mevkisini düşürme gibi işlemler uygulanabilir. Her Kötü Davranışa Mobbing Diyebilir miyiz? İş yerlerinde maruz kalınan her kötü davranışa mobbing denmesi mümkün değildir. Bir davranışın veya uygulamanın mobbing olması için belli şartları yerine getirmesi gerekir. Mobbing, belli bir amaç ve doğrultuda gerçekleştirilen hareketler bütünüdür. Uygulanan bu davranışlar bütünü bilinçli olarak gerçekleştirildiği gibi bilinçsiz olarak da yapılıyor olabilir. Çalışanlar mobbing’i iyi tanımalı, gerekli durumda kendini koruyabilmelidir. Aynı zamanda mobbing uygulayan kişinin kötü niyetli olması şart değildir. İyi niyetli birisi farketmeden de bu uygulamayı yapıyor olabilir. Önemli olan tavır ve davranışların doğru yola sokulması için çaba harcanmasıdır. Peki bir davranışın mobbing olması için hangi şartları sağlaması gerekir?

Mobbing’in Temel Şartları Nelerdir? Temel olarak bir davranışın mobbing sayılması için öncelikle sistemli olarak uygulanması gerekir. Mobbing uygulamak için bu sistemli hareketlerin işyeri sınırları içerisinde olması şarttır. Tabi ki işyeri binasının dışında fakat iş ile ilgili konular da bu sınırlar içerisinde kabul edilir. Üçüncü önemli konu ise; mobbing tekrarlanmalı ve süreklilik arz etmelidir. Tek seferlik uygulamalar yasal çerçevede mobbing unsuru teşkil etmeyebilir. Aynı zamanda mobbing bilinçli olarak yapılmalı, kasıt içermelidir. Son olarak ise; işçinin çalışma performansında ve sağlığında olumsuz durumlar oluşmalıdır. Bütün bu davranışlar bütünü yıldırma ve baskı altına alma amacıyla yapılmalıdır. Nelere Mobbing Denmez? Mobbing nedir diye merak eden işçilerin ve çalışanların kendilerine uygulanan her olumsuz davranışa bu gözle bakması doğru olmaz. Mobbing ile mücadele etmek için işçi kendisine uygulanan tavrı tanımlayabilmelidir. Birçok olumsuz davranış, hakaret, tek seferlik taciz veya fiziksel şiddet gibi olaylar süreklilik veya kasıt içermediği sürece mobbing çerçevesine alınmaz. Ayrıca belli bir kaza ya da kriz anında ani yükselmeler de mobbing olarak kabul edilmemektedir.

Mobbing’i Nasıl Tanıyabiliriz? Temel olarak mobbing sistematik ve kasıtlı bir davranış olduğu için ilk başta fark edilmesi zordur. Mobbing’i fark etmek için dikkatli olmak gerekir ve bu durum belli bir zaman gerektirir. Mobbingi tanımak için dikkat edilmesi gerekenler; Çalışan kendisinin değersiz olduğu hissine kapılır,

Kendisine güven duyulmadığının düşüncesindedir,

Yöneticiler çalışanının mesleki bilgi ve yeterliliğini sorgular,

Çalışan işçi veya personele bilinçli olarak bitiremeyeceği kadar işi kısa sürede yüklerler,

İşle ilgili bilgiler çalışanla paylaşılmaz,

Çalışan belli grupların dışında bırakılarak yalnız kalmaya zorlanır. Çalıştığı iş yerinde kendisine veya başkasına mobbing uygulandığını düşünenler yukarıdaki maddelere dikkat ederek durumlarını değerlendirmelidir. Mobbing Türleri Mobbing türleri uygulama türüne göre sınıflara ayrılır. Dikey mobbing ve yatay mobbing olarak iki farklı mobbing türü vardır. Dikey mobbing sırasında yöneticiler astlarına kasıtlı ve art niyetli davranışlar uygularlar. İşyerinde en fazla görülen mobbing türü; dikey mobbingdir. Kimi zaman da personel yeni gelen yöneticiyi kabullenemez ve yöneticinin zor durumda kalması amacıyla mobbing uygulayabilir. Diğer mobbing türü ise; yatay olandır. Bu mobbing türünde aynı düzeyde iki veya birden fazla çalışan birbirlerine mobbing uygular. Burada daha çok belli projelerde öne çıkma arzusu, terfi alma veya kariyer hırsı içerisinde olan kişilerde görülen mobbing çeşitleri vardır.