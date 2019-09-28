"Mobil Trafik Eğitim Tırı" Sakarya'da

Etkinlikte alkollü hissi veren gözlüğü takan veliler ve vatandaşlar, penaltı atışı yapmakta zorluk çekti.

- "Eğitimlerden olumlu sonuç almayı bekliyoruz"

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Nayir, çocukların tır içerisinde teorik eğitim gördüğünü, aşağıda hazırlanan platformda da pratik eğitim aldığını belirterek, şunları söyledi:

"Okullarımızda öğretmenlerimiz ve Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından bu eğitim veriliyor ama bu tür bir eğitim, çocuklara daha cazip geliyor çünkü burada kendilerinin kullanabileceği araçlar var. Çocuklarımıza trafikte uyması gereken kurallar öğretilmiş oluyor. Özellikle bu senenin 'Trafikte yayaya öncelik, öncelik yayanın, öncelik hayatın' sloganı, burada çocuklarımıza birebir gösterilmiş oluyor."

Nayir, trafikte verilen kayıpların önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, çocukların ilgisinden son derece memnun olduklarını kaydetti.

"Medeni bir toplum olduğumuzu trafikte göstermiş olduğumuz saygıyla, anlayışla ispat etmemiz lazım." diyen Nayir, "Sakarya'mıza yakışan da bu. İnşallah bu faaliyetlerden, bu eğitimlerden olumlu sonuç almayı bekliyoruz. Basınımızın da göstermiş olduğu ilgiye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

