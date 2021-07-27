Mobile Legends hesabı kalıcı olarak nasıl silinir? İşte, adım adım hesap Mobile Legends silme rehberi...

Dünyada mobil oyun sektörü her geçen gün biraz daha büyüyor ve bununla birlikte mobil oyun kullanıcılarının sayısı da artıyor. Mobile Legends de bu mobil oyunlardan biri olarak öne çıkıyor. Bazı Mobile Legends kullanıcıları hesaplarını silmek ya da kapatmak isteyebiliyor. Eğer siz de bu işlemin nasıl yapılacağını merak ediyorsanız bu yazımız tam size göre...

MOBİLE LEGENDS HESAP SİLME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Halihazırda Mobile Legends hesap silme 2020, Mobile Legends Facebook hesap silme veya Mobile Legends Moonton hesabı silme gibi yöntemlerle mevcut hesapları kalıcı olarak silmenin bir yolu bulunmuyor. Ancak Mobile Legends'a giriş yaparken kullandığınız Facebook, Google Play, VK veya Game Center hesaplarınızı kaldırabilirsiniz. Mobile Legends'a bağlı hesaplarınızı kaldırmak takip etmeniz gereken adımlar şu şekilde:

Akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden Mobile Legends uygulamasını açın.

Uygulamayı açtıktan sonra profil resminize tıklayın.

Açılan sayfada "Hesap" veya "Account" yazılı yere tıklayın.

Mobile Legends hesabınızın hangi sosyal medya hesaplarına bağlı olduğunu "Diğer Platform Hesapları" veya "Other Platform Account" başlığı altında göreceksiniz. Burada kaldırmak istediğiniz hesabı üzerine tıklayın ve ardından açılan pencereden "Tamam" ya da "Okay" menüsünü seçin.

Eğer Mobile Legends hesabınızın Facebook hesabınızla olan bağlantısını kaldırmaya çalışıyorsanız, Facebook hesabınızda oturum açmanız istenecektir. Facebook'ta oturum açtıktan sonra Facebook hesabınızın Mobile Legends ile olan bağlantısı da kalkacaktır. Diğer sosyal medya hesapları için yapılan işlemlerde oturum açılması gerekmiyor.

Tüm bu işlemlerden sonra "Mobile Legends Bağlı Hesaptan Çıkma" işlemi gerçekleşiyor.

"Mobile Legends misafir hesap silme" işlemi de ne yazık ki yapılamıyor. Bunun yerine yukarıdaki adımları takip ederek Mobile Legends'a giriş için kullandığınız hesabı kaldırabilirsiniz.

YENİ BİR MOBİLE LEGENDS HESABI NASIL AÇILIR?

Mobile Legends mobil oyununu oynadıktan belli bir süre sonra yeni bir hesap açmak veya oyuna baştan başlamak isteyebilirsiniz. Ne yazık ki Mobile Legends uygulaması -uygulama önbelleğini ve verilerini temizleseniz bile- size aynı telefonda yeni bir hesap oluşturma ya da yeni bir oyuna başlama imkanı sunmuyor. Ancak Android cihazınıza "Parallel Space" adlı uygulamayı indirip kurarak bu sorunu çözebilirsiniz.

"Parallel Space" uygulaması şu an için sadece Google Play Store'da bulunuyor. Aşağıdaki adımları takip ederek Android cihazınızda yeni bir Mobil Legends hesabı açıp yeni bir oyun oynayabilirsiniz:

Cihazınızdan Google Play Store uygulamasını açın.

Açılan uygulamada arama çubuğuna "Parallel Space" yazarak uygulamayı bulun ve indirin.

Yüklediğiniz uygulamayı açın.

Gelen açılış sayfasını geçmek için "Continue" veya "Devam Et" butonuna dokunun.

Uygulamanın erişim taleplerine (cihazınızdaki dosyalara ulaşma, arama yapma ve konumunuzu görme) izin verin.

Gelen sayfada "Start" veya "Başlat" seçeneğine dokunun.

Sonrasında açılan uygulama listesinden Mobile Legends uygulamasını seçin.

Sayfadan "Add to Parallel Space" veya "Paralel Ortama Ekle" seçeneğini seçin ve ardından cihazınızda Mobile Legends uygulamasını başlatın.

Sonrasında yeni bir hesap oluşturarak oyuna başlayabilirsiniz.

MOBİLE LEGENDS NASIL BİR OYUN?

Mobile Legends, ücretsiz indirilebilen ve oynanabilen bir oyun. Ancak, bazı oyun ürünleri için (kostüm, elmas vb.) ödeme yapılması gerekebiliyor. Mobile Legends’ın para ile ek özellik veya ürün satın alma özelliğini kullanmak istemiyorsanız Google Play mağazası üzerinden hesap ayarlar kısmına girerek uygulama için satın almalara şifre koyabilirsiniz. Ayrıca, Mobile Legends’ın Hizmet Kulanım Şartları ve Gizlilik Politikası gereği oyununu indirebilmek veya oynayabilmek için en az 12 yaşında olmanız gerekiyor.

MOBİLE LEGENDS İLETİŞİM BİLGİLERİNE NASIL ULAŞIRIM?

Mobile Legends'ın sunduğu hizmetlerle ilgili destek almak veya sorularınızı iletmek için Mobile Legends yetkilileri ile iletişime geçmek isteyebilirsiniz. Sizler için Mobile Legends iletişim bilgilerini ve resmi sosyal medya hesaplarını aşağıda tek tek listeledik: