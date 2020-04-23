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Moda dergisi Vogue çevre mesajı vermek için fotoğraf yerine çizimlerle çıkacak

23.04.2020 14:37 | Son Güncelleme

Vogue moda dergisinin İtalya edisyonu, fotoğraf çekimlerinin çevreye olumsuz etkisine dikkat çekmek amacıyla bu ay fotoğraf yerine çizimlerin yer aldığı bir sayı hazırladı. Vogue İtalya Yayın Yönetmeni Emanuele Farneti, Eylül ayındaki dergileri için 20 uçak ve bir düzine tren yolculuğu yapıldığını, 40 otomobilin de sürekli beklemede tutulduğunu örnek vererek "Bir sorunla yüzleşmenin en dürüst yolu bu sorunun varlığını kabul etmekle başlar" dedi.

Moda dergisi Vogue çevre mesajı vermek için fotoğraf yerine çizimlerle çıkacak

Vogue moda dergisinin İtalya edisyonu, fotoğraf çekimlerinin çevreye olumsuz etkisine dikkat çekmek amacıyla bu ay fotoğraf yerine çizimlerin yer aldığı bir sayı hazırladı.

Vogue İtalya'nın 7 Ocak'ta bayilerde olması planlanan Ocak sayısı için 7 farklı çizimin yer aldığı kapaklar hazırlandı. Gucci marka kıyafetler giyen modellerin resimlerinin yer aldığı kapaklarda "Bu sayının yapımı için fotoğraf çekimi yapılması gerekmedi" ibaresi yer alıyor.

Derginin internet sitesinde, "Vogue İtalya, tarihinde ilk kez çizimlere ve resimlere yer açmak ve bu sayede yaratıcılığı sürdürülebilirliğin hizmetine sunmak için fotoğraf kullanmayı bıraktı" deniliyor.

Vogue İtalya Yayın Yönetmeni Emanuele Farneti, derginin Eylül özel sayısı için yapılan moda çekimlerinden örnek vererek, çekimlere 150 kişinin dahil olduğunu, 20 uçak ve bir düzine tren yolculuğu yapıldığını, 40 otomobilin sürekli beklemede tutulduğunu, kullanılan ışıklandırmaların saatlerce açık kaldığını belirtti.

Farneti, Ocak sayısı için fotoğraf çekimlerinden yapılan tasarrufu, Venedik'te sellerden zarar gören Querini Stampalia Vakfı'na bağışlayacaklarını açıkladı.

Farineti, New York Times gazetesine yaptığı açıklamada da moda endüstrisinin sürdürülebilir olmaktan çok uzak olduğunu söyleyerek, "Bir sorunla yüzleşmenin en dürüst yolu bu sorunun varlığını kabul etmekle başlar" dedi.

Vogue dergisinin 26 ülkedeki yayın yönetmenleri geçen ay ortak bir açıklama yaparak "kültürel çeşitliliğe, bireysel haklara ve doğaya karşı" saygı ve sorumluluk mesajı vermiş, "gelecek nesiller için dünyanın korunmasına yönelik çabalara sonuna kadar bağlıyız" demişti.

Vogue İtalya'nın Ocak sayısında fotoğraf yerine çizimlere yer vermesi hem İtalya'da hem de uluslararası basında haberlere konu olurken, sosyal medyada bu girişime destek verenler de, "reklam kampanyası" değerlendirmesi yapanlar da oldu. İtalyan haber ajansı Ansa'nın takipçilerine yaptığı ankette, katılımcıların yüzde 47'si bu girişimi "olumlu" bulduklarını söylerken, yüzde 53'ü ise "faydasız" olarak yorumladı.

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