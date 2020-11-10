Moda devi Hermes timsah çiftliği satın aldı! Timsah derilerinden...

Louis Vuitton ve Hermes gibi moda devleri, yüz binlerce dolara satılan timsah derisi çantaların üretimi için Avustralya'daki timsah çiftliklerini satın alıyor.

Hermes son olarak eski bir kavun ve muz çiftliği olan bir araziyi 7,25 milyon dolara satın aldı. Timsah derilerinden lüks el çantaları üretilecek.

Şirket yetkilisi, tesisin timsah stoğunun beş yıllık bir süre içinde istikrarlı bir şekilde artarak yaklaşık 45.000 timsahla en yüksek üretim kapasitesine ulaşacağını söyledi.

Markanın Twitter hesabında birçok kullanıcı tepkili mesajlarıyla dikkat çekti: 'Bu günümüzde ve bu çağda gerçekleşiyor. Timsahları el çantası olarak kullanmak için öldürmek! İnanılmaz.'



