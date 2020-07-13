Modanın duayeni açıkladı! Bacakları daha uzun ve zayıf göstermek için...

İnce ve uzun bacaklara sahip olmak herkesin hayali. Özellikle kısa boyluysanız ve boyunuza göre bacaklarınız kalın duruyorsa siz de aynı hayale sahip olabilirsiniz. Bu sebeple boyunuzu daha uzun göstererek kendinizi daha şık hissetmek için ipuçları arıyorsanız oldukça şanslısınız! Bu yazımızda bazı küçük stil değişiklikleriyle bacaklarınızı nasıl daha uzun ve zayıf gösterebileceğinizi anlattık. Siz de bu tavsiyeleri uygulayarak daha şık görünebilirsiniz!

BACAKLARI DAHA UZUN VE ZAYIF GÖSTERMENİN YOLLARI

Kısa etek, elbise ya da şort giyin

Bacaklarınızı daha ince ve uzun göstermenin en etkili yollarından biri, mini boy elbise ve etekleri tercih etmek. Özellikle basen kısmınız alt bölümlerine oranla daha kalınsa A kesim bir etek ya da elbise bacaklarınızı daha ince gösterir. Tarzınıza uygun mini boy bir şort ve tulum da aynı etkiyi sağlar.

Tek renk giyinin

Vücudunuzun alt ve üst bölümü için seçeceğiniz kıyafetlerin aynı renk olması, yani monokrom bir stil bacak boyunuzu daha uzun gösterir. Aynı renk giyinmek haricinde birbirine yakın tonlardaki parçaları tercih etmek de sizin hem daha uzun hem daha ince bir izlenim vermenizi sağlar.