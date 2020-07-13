Modanın duayeni açıkladı! Bacakları daha uzun ve zayıf göstermek için...

İnce ve uzun bacaklara sahip olmak herkesin hayali. Özellikle kısa boyluysanız ve boyunuza göre bacaklarınız kalın duruyorsa siz de aynı hayale sahip olabilirsiniz. Bu sebeple boyunuzu daha uzun göstererek kendinizi daha şık hissetmek için ipuçları arıyorsanız oldukça şanslısınız! Bu yazımızda bazı küçük stil değişiklikleriyle bacaklarınızı nasıl daha uzun ve zayıf gösterebileceğinizi anlattık. Siz de bu tavsiyeleri uygulayarak daha şık görünebilirsiniz!
Kısa etek, elbise ya da şort giyin
Bacaklarınızı daha ince ve uzun göstermenin en etkili yollarından biri, mini boy elbise ve etekleri tercih etmek. Özellikle basen kısmınız alt bölümlerine oranla daha kalınsa A kesim bir etek ya da elbise bacaklarınızı daha ince gösterir. Tarzınıza uygun mini boy bir şort ve tulum da aynı etkiyi sağlar.
Tek renk giyinin
Vücudunuzun alt ve üst bölümü için seçeceğiniz kıyafetlerin aynı renk olması, yani monokrom bir stil bacak boyunuzu daha uzun gösterir. Aynı renk giyinmek haricinde birbirine yakın tonlardaki parçaları tercih etmek de sizin hem daha uzun hem daha ince bir izlenim vermenizi sağlar.
Dikey çizgili altları tercih edin
Dikey çizgili desenlerin en önemli özelliği, sizi daha uzun göstermesi! İster elbise, ister etek, ister pantolon olsun tercih edeceğiniz dikey çizgili bir kıyafet ilüzyon yaratarak bacak boyunuzu daha uzun gösterir. Böyle bir stile sahip olmanız aynı zamanda daha ince görünmenizi sağlar.
Topuklu ayakkabı giyin
Bacak boyunuzu daha uzun göstermenin en kolay yolu, tabii ki kıyafetlerinizi büyük bir uyumla tamamlayan şık bir topuklu ayakkabı giymek! Özellikle yüksek topuklu bir ayakkabı tercih ettiğinizde bacaklarınız ve dolayısıyla boyunuz daha uzun görünür. Üstelik bu sayede bacaklarınızı daha ince de gösterebilirsiniz. Bilek kısmında bant ya da ip detayları bulunmayan topuklu ayakkabılar, diğer modellere göre bacak boyunuzu daha uzun gösterir. Ten renginize yakın tonda bir ayakkabı da aynı etkiyi yaratır.
Yüksek belli altlardan edinin
Etek, pantolon ya da şort fark etmez, tercih edeceğiniz yüksek bel bir alt giyim ürünü bacaklarınızı daha uzun ve ince gösterir. Çünkü bacaklarınız olduğundan daha yukarı başlamış gibi görünür. Bu izlenimi güçlendirmek için giyeceğiniz bluz ya da t-shirtü pantolonun veya eteğin içine sokabilirsiniz.
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