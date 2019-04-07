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Modern Eğitim Koleji "Math Cup" ödül töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 14:38 | Son Güncelleme

Beylikdüzü Modern Eğitim Koleji'nin matematikseverler için düzenlediği "Math Cup"ın ödül töreni gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü Modern Eğitim Koleji'nin matematikseverler için düzenlediği "Math Cup"ın ödül töreni yapıldı.

Modern Eğitim Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, Beylikdüzü Modern Eğitim Koleji, açılışının ikinci yılında matematik alanında büyük bir projeye imza atarak matematikseverler için ödüllü "Math Cup" markası oluşturdu.

İlki 30 Mart 2019’da Modern Eğitim Okulları kampüsünde gerçekleştirilen ödüllü "Math Cup" matematik sınavı, ortaokulların 5, 6, 7, 8. sınıfları ile liselerin 9 ve 10. sınıf öğrencilerine yönelik yapıldı. Yoğun talebin olduğu sınava 79 farklı okuldan 612 öğrenci katıldı. Başarısına göre her kademeden birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye ise çeyrek altın verilen sınavda, ilk 10'a giren öğrencilere de gram altın hediye edildi.

Modern Eğitim Koleji konferans salonunda yapılan ödül törenine, Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürü Yafes Bakırcı katılarak dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Her yıl yapılması planlanan "Math Cup" sınavı, matematik olimpiyat markaları arasındaki yerini aldı.

"Math Cup" sınavında derece alan öğrenciler; 5 ve 6. sınıflarda birinci Sena Su Ormancı, ikinci Ahmet Kerem Kaya ve üçüncü Nisa Yazıcı, 7 ve 8. sınıflarda birinci Selma Nur Tosunoğlu, ikinci Sena Başaran ve üçüncü İbrahim Kaplan, 9 ve 10. sınıflarda birinci Yusuf Ünal, ikinci Yunus Emre Tekin ve üçüncü Eren Uyan oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Matematik Math Cup Modern Eğitim Koleji ödül töreni

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