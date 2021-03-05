HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Moderna aşısı deri üzerinde enflamasyona yol açabilir!

Moderna aşısı deri üzerinde enflamasyona yol açabilir!

05.03.2021 17:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Moderna aşısı deri üzerinde enflamasyona yol açabilir!

ABD’deki Massachusetts General Hospital’dan doktorlar, Moderna şirketinin koronavirüs aşısının ilk dozun uygulanmasından yaklaşık 10 gün sonra deri üzerinde enflamasyona yol açabileceği konusunda uyardı. Doktorlar, yine de ikinci dozun yapılması gerektiğini de ekledi.

New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan yazıda, Moderna aşısının ilk dozdan sonra deri üzerinde enflamasyona yol açabileceği belirtildi.

Makaleye göre, 12 hastada enjeksiyon yapılan bölgenin kenarlarında bu tür reaksiyona rastlandı.

Hastalarda ilk dozdan ortalama 8 gün sonra döküntüler görülmeye başlandı. Semptomun başlama süreci ise 4 ilâ 11 gün değişiyor.

Diğer yandan doktorlar, enflamasyona rağmen hastaların ikinci dozu da yaptırmaları ve bağışıklık geliştirme sürecini tamamlaması gerektiğini ifade etti. Zira ikinci dozdan sonra yalnızca 3 kişide benzer yoğunlukta, 3 kişide ise daha hafif enflamasyona rastlandı. Kalan 6 kişide ise bir sorun yaşanmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanından hacamat uyarısı: Şifa için yapılıyor ama... Uzmanından hacamat uyarısı: Şifa için yapılıyor ama...
İngiltere Prensi yine başka hastaneye nakledildiİngiltere Prensi yine başka hastaneye nakledildi
Kıl kökü iltihabı nedir? Nasıl anlaşılır?Kıl kökü iltihabı nedir? Nasıl anlaşılır?
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aşı

En Çok Okunan Haberler

Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu kazada acı gerçeği sonradan öğrendi

Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu kazada acı gerçeği sonradan öğrendi

Havada o anlarda neler yaşandı? Dikkat çeken sözler

Havada o anlarda neler yaşandı? Dikkat çeken sözler

TikTok fenomeninden şehitler için skandal ifadeler!

TikTok fenomeninden şehitler için skandal ifadeler!

Fotoğraf paylaştı maaşı kesildi

Fotoğraf paylaştı maaşı kesildi

Meteoroloji harita ile duyurdu! Bazı bölgelerde yüzde 80'i aştı

Meteoroloji harita ile duyurdu! Bazı bölgelerde yüzde 80'i aştı

Gece kulübünde tanıştığı kadına aşık olan polis için flaş karar

Gece kulübünde tanıştığı kadına aşık olan polis için flaş karar

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Diğer Haberler

Hindistan’da asitli saldırıya uğrayan kadın gerçek aşkı 13 yıl sonra buldu

Asitli saldırıya uğrayan kadın gerçek aşkı 13 yıl sonra buldu

İsveç'te baltalı bir kişi Müslümanları tehdit etti

Elinde baltasıyla Müslümanları tehdit etti!

İngiltere Prensi yine başka hastaneye nakledildi

İngiltere Prensi yine başka hastaneye nakledildi

Greta Thunberg’in adı bir kez daha bir hayvana verildi

Greta artık bir 'su ayısı'

Hamile ineğin midesinden 71 kg atık çıktı: Bebek büyüyememiş bile

Hamile ineğin midesindeki 71 kg atıktan bebeği büyüyememiş

"Avrupa'yı ABD, Türkiye ve İngiltere koruyor"

Avrupa'yı ABD, Türkiye ve İngiltere koruyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.