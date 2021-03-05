Moderna aşısı deri üzerinde enflamasyona yol açabilir!

New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan yazıda, Moderna aşısının ilk dozdan sonra deri üzerinde enflamasyona yol açabileceği belirtildi.

Makaleye göre, 12 hastada enjeksiyon yapılan bölgenin kenarlarında bu tür reaksiyona rastlandı.

Hastalarda ilk dozdan ortalama 8 gün sonra döküntüler görülmeye başlandı. Semptomun başlama süreci ise 4 ilâ 11 gün değişiyor.

Diğer yandan doktorlar, enflamasyona rağmen hastaların ikinci dozu da yaptırmaları ve bağışıklık geliştirme sürecini tamamlaması gerektiğini ifade etti. Zira ikinci dozdan sonra yalnızca 3 kişide benzer yoğunlukta, 3 kişide ise daha hafif enflamasyona rastlandı. Kalan 6 kişide ise bir sorun yaşanmadı.

