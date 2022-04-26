HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Moldova'da panik! Patlamalar savaş korkusunu beraberinde getirdi

Moldova'da panik! Patlamalar savaş korkusunu beraberinde getirdi

26.04.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moskova’dan yaklaşık 80 km uzaklıktaki Rusya destekli ayrılıkçı Transdinyester bölgesinde bu hafta bir dizi patlama meydana geldi. Bu durum Rusya-Ukrayna savaşına dair yayılma korkusunu artırdı. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı patlamanın ardından Moldova’da güvenlik konseyi toplanacak. Yaşananlar ülkede endişenin dozunu arttırdı ve bir dizi önlemi beraberinde getirdi. Saldırganların kim olduğu henüz belli değil.

Moldova'da panik! Patlamalar savaş korkusunu beraberinde getirdi

Eski Sovyet Moldova Salı günü, Moldova'nın başkenti Kişinev'den yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta, batı Ukrayna sınırında bulunan Rus destekli ayrılıkçı Transdinyester bölgesinde meydana gelen patlamaların ardından güvenlik konseyini topladı. Ayrılıkçı bölgede Pazartesi günü güvenlik bakanlığında, Salı sabahı ise bir radyo kulesinde patlamalar meydana geldi. Ortodoks Paskalyası nedeniyle meydana gelen olayda yaralanan olmadı.

MYNET-DIŞ HABER

Transdinyester hükümetinden bir kaynak, kimliği belirsiz üç kişinin resmi olmayan bir şekilde Ukrayna'dan sınırı geçtiğini, güvenlik bakanlığına saldırdığını ve ardından geri geçtiğini iddia etti.Başkan Maia Sandu, olayın ardından Transdinyester bölgesindeki olaylarla bağlantılı olarak ülkenin Yüksek Güvenlik Konseyi ile bir toplantı yapacağını söyledi.

KREMLİN ENDİŞESİNİ BELİRTTİ

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Kremlin sözcüsü Peskov, Ukrayna'da 'ciddi' kayıplar verdiklerini söyledi

Kremlin patlamalarla ilgili endişesini dile getirdi ve Rus devlet haber ajansı RIA Novosti, Trasnistria hükümetinden bir kaynağın saldırganların Ukrayna'dan girdiğini iddia ettiğini aktardı. Ancak bu iddia henüz doğrulanmadı. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, olası saldırganlar hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, "Yakından gözlemliyoruz ve bu haberler endişe uyandırıyor" dedi.

Bölge, önümüzdeki 15 gün boyunca kırmızı alarm vererek terör tehdidi ilan etti. Yollarda ve Moldova ile olan sınırındaki güvenlik kontrollerini artırdı, okulları uzaktan eğitime geçirdi ve 9 Mayıs'ta İkinci Dünya Savaşı zaferini anmak için düzenlenen geçit törenini iptal etti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tehdit gibi açıklama: "Hafife almayın!"Tehdit gibi açıklama: "Hafife almayın!"
Evlerin arasına düşmüştü! Bursa'da uçağın düşme anı kameradaEvlerin arasına düşmüştü! Bursa'da uçağın düşme anı kamerada
'Yeniden seçilecek' dedi, o oy oranına işaret etti'Yeniden seçilecek' dedi, o oy oranına işaret etti
Anahtar Kelimeler:
Moldova Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

43 yaşındaki oyuncunun mini etekli paylaşımına beğeni yağdı! "Hala taş gibi"

43 yaşındaki oyuncunun mini etekli paylaşımına beğeni yağdı! "Hala taş gibi"

Bayram çalışmasında maaşlara 639 lira ilave

Bayram çalışmasında maaşlara 639 lira ilave

Özgür Özel'in sözlerine peş peşe yanıt geldi! "Tehdit edemezsin"

Özgür Özel'in sözlerine peş peşe yanıt geldi! "Tehdit edemezsin"

Devrilen tırda sıkışan sürücüye yardım yerine yağma!

Devrilen tırda sıkışan sürücüye yardım yerine yağma!

Polise tehdit: 'Seni aldıracağım gel teke tek çıkalım!'

Polise tehdit: 'Seni aldıracağım gel teke tek çıkalım!'

Canlı yayında hakaretler havada uçuştu, stüdyoyu terk etti

Canlı yayında hakaretler havada uçuştu, stüdyoyu terk etti

İlginizi Çekebilir

Eleştirilince makbuzlarla gösterdi! “Gidin ağlayın”

Eleştirilince makbuzlarla gösterdi! “Gidin ağlayın”

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

Herkes severek tüketiyor! Zararı o kadar büyük ki...

Herkes severek tüketiyor! Zararı o kadar büyük ki...

Yeni rekortmen oldu! Dünyanın en yaşlı insanı seçildi

Yeni rekortmen oldu! Dünyanın en yaşlı insanı seçildi

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.