Moldova'da panik! Patlamalar savaş korkusunu beraberinde getirdi

Eski Sovyet Moldova Salı günü, Moldova'nın başkenti Kişinev'den yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta, batı Ukrayna sınırında bulunan Rus destekli ayrılıkçı Transdinyester bölgesinde meydana gelen patlamaların ardından güvenlik konseyini topladı. Ayrılıkçı bölgede Pazartesi günü güvenlik bakanlığında, Salı sabahı ise bir radyo kulesinde patlamalar meydana geldi. Ortodoks Paskalyası nedeniyle meydana gelen olayda yaralanan olmadı.

MYNET-DIŞ HABER



Transdinyester hükümetinden bir kaynak, kimliği belirsiz üç kişinin resmi olmayan bir şekilde Ukrayna'dan sınırı geçtiğini, güvenlik bakanlığına saldırdığını ve ardından geri geçtiğini iddia etti.Başkan Maia Sandu, olayın ardından Transdinyester bölgesindeki olaylarla bağlantılı olarak ülkenin Yüksek Güvenlik Konseyi ile bir toplantı yapacağını söyledi.

KREMLİN ENDİŞESİNİ BELİRTTİ

Kremlin patlamalarla ilgili endişesini dile getirdi ve Rus devlet haber ajansı RIA Novosti, Trasnistria hükümetinden bir kaynağın saldırganların Ukrayna'dan girdiğini iddia ettiğini aktardı. Ancak bu iddia henüz doğrulanmadı. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, olası saldırganlar hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, "Yakından gözlemliyoruz ve bu haberler endişe uyandırıyor" dedi.

Bölge, önümüzdeki 15 gün boyunca kırmızı alarm vererek terör tehdidi ilan etti. Yollarda ve Moldova ile olan sınırındaki güvenlik kontrollerini artırdı, okulları uzaktan eğitime geçirdi ve 9 Mayıs'ta İkinci Dünya Savaşı zaferini anmak için düzenlenen geçit törenini iptal etti.



