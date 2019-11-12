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Moldova'da hükümet düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 16:16 | Son Güncelleme

Moldova'da hükümet düştü

KİŞİNEV (AA) - Moldova'da Başbakan Maya Sandu'nun başsavcının atanması sürecini belirleyen yasada değişiklik yapma girişiminin ardından Rus yanlısı Sosyalist Parti ile Batı yanlısı sağ blok ACUM DA şi PAS'ın kurduğu koalisyon hükümeti güvensizlik oylamasıyla düşürüldü.

Parlamento Genel Kurulunda Rus yanlısı Sosyalist Partinin önerisiyle yapılan güvensizlik oylamasında, Sosyalist Partili ve Demokrat Partili 63 meclis üyesi, Başbakan Maya Sandu yönetimindeki hükümete karşı oy kullandı.

Böylelikle haziranda kurulan Sosyalist Parti ile blok ACUM DA şi PAS'tan oluşan koalisyon hükümeti düştü.

- Kriz nedeni

Başbakan Sandu, Moldova'da başsavcının atanması sürecini belirleyen yasada değişikler yapacağını söylemişti.

Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon başta, Sosyalist Parti buna karşı çıkarak, hükümetin aldığı kararın anayasaya aykırı olduğunu savunmuştu.

Ülkede 101 sandalyeli parlamentoda Sosyalist Partiden (PSRM) 36, Demokrat Partiden (PDM) 30, blok ACUM DA şi PAS'tan 26, Şor Partisinden 7 ve 2 bağımsız milletvekili bulunuyor.

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Dodon hükümet düştü Maya Sandu Moldova

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