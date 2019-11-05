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Moldova'da yerel seçimin ikinci turu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 00:26 | Son Güncelleme

Moldova Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Dorin Çimil: - "Blok 'ACUM DA şi PAS' 91, Sosyalist Parti 83, Demokrat Parti 71, Şor Partisi 30, Liberal Demokrat Parti 22, Bizim Parti 14, Komünist Partisi 6, Ulusal Birlik Partisi 5, Besarabya Kurtuluş Partisi 4, Avrupa Halk Partisi 2, Evde Demokrasi Partisi 2 belediye başkanı çıkardı"

KİŞİNEV (AA) - Moldova Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Dorin Çimil, ülkede hafta sonu yapılan yerel seçimlerin ikinci turunda Blok 'ACUM DA şi PAS', Sosyalist Parti ve Demokrat Parti'nin en fazla belediye başkanı çıkardığını söyledi.

Çimil, düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlerin ikinci turu ile ilgili kesin olmayan sonuçları açıkladı.

Yerel seçimlerin ikinci turunda yüzde 40,34 oranında katılım olduğunu belirten Çimil, 384 belediye başkanının belirlendiğini aktardı.

49 bağımsız adayının belediye başkanlık koltuğunu kazandığını kaydeden Çimil, "Blok 'ACUM DA şi PAS' 91, Sosyalist Parti 83, Demokrat Parti 71, Şor Partisi 30, Liberal Demokrat Parti 22, Bizim Parti 14, Komünist Partisi 6, Ulusal Birlik Partisi 5, Besarabya Kurtuluş Partisi 4, Avrupa Halk Partisi 2, Evde Demokrasi Partisi 2 belediye başkanı çıkardı." dedi.

Çimil, Umut Partisi, Yeni Kuvvet Hareket Partisi, Liberal Parti, Yeşil Ekolojik Parti ve Halkın İradesi Partisi'nin birer belediye başkanı çıkardığını ifade etti.

- Başkent Kişinev'de Rus yanlısı parti adayı belediye başkanı

Rus yanlısı Sosyalist Parti adayı İon Çobanu, yüzde 52,39 oy oranıyla başkent Kişinev belediye başkanı seçildi.

Avrupa Birliği ve NATO yanlısı "ACUM DA şi PAS" ittifakının adayı Andrey Nastase ise yüzde 47,61 oy oranıyla ikinci oldu.

- Yerel seçimlerin birinci turu

Moldova'da 20 Ekim'de yapılan seçimde 898 belediye başkanından 514'ü ve 11 bini aşkın belediye meclis üyesi belirlenmişti.

Demokrat Parti 190, Sosyalist Parti 123, ACUM DA şi PAS 81, Liberal Demokrat Parti 26, Şor Partisi 13 belediye başkanı çıkarmıştı.

- Ara seçim

Parlamentoda 4 milletvekilinin istifası nedeniyle dört bölgede de ara seçim yapılmıştı.

Seçimlerde, Avrupa Birliği ve NATO yanlısı "Haysiyet ve Doğruluk Platformu Partisi" ile "Eylem ve Dayanışma Partisi"nin ittifakı ACUM DA şi PAS 2, Rus yanlısı Sosyalist Parti 1 ve Demokrat Parti 1 sandalye kazanmıştı.

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