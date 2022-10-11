Monster BIOS tuşu nedir? Monster laptop BIOS tuşu nasıl öğrenilir?

Türlü görevler üstlenen BIOS sistemi, yazılım sistemini hard disk harici bir sistem üzerinde çalıştırmak adına başlangıç sürücüsünü belirleme, kullanılmayan donanım organlarını kapatma, tüm işlemlerin tam olarak çalışmasını sağlama gibi işlemler yapar.

Bilgisayarda herhangi bir arıza görüldüğünde, tespit edildiğinde, yavaşlık gibi sorunlar yaşandığı zamanlarda BIOS menüsüne girilerek güncelleme ya da sıfırlama yapılabilir. Masaüstü ya da dizüstü bilgisayarlar için farklı marka ve modellere göre değişik tuşlar aracılığı ile BIOS menüsüne ulaşmak mümkündür.

Monster BIOS tuşu nedir?

Monster,özellikle oyunseverler için en çok tercih edilen markalar arasında yer alır. Bu markada farklı boot ekranları için farklı tuşlar kullanılır. BIOS kısayol tuşu kullanılarak girilen BIOS menüsünde boot ayarları, saat ve tarih ayarları, USB ayarları yapılabilir. Bunun dışında ayarları yapmak da yine BIOS menüsü aracılığı ile mümkün olabilir.

Monster laptop BIOS tuşu nasıl öğrenilir?

Monster marka bilgisayarların dizüstü modelleri için boot ekranına girme kısayol tuşu F7'dir. BIOS menüsüne ise F2 kısayol tuşu ile giriş yapılır. Monster marka bilgisayarların Tulpar, Abra gibi farklı modellerinde aynı tuş ile BIOS menüsüne girmek mümkündür.

Eğer Monster bir bilgisayarda BIOS menüsüne girmek için kısa yol tuşu bilinmiyorsa bazı adımlar aracılığı ile hangi tuş sayesinde BIOS menüsüne ulaşabileceği tespit edilebilir. Bunun için bilgisayar yeniden başlatıldığında ya da açılırken markanın logosu ekrana gelmeden önce işlem başlatılmalıdır. Açılış esnasında sürekli olarak arka arkaya F2 tuşuna basılmalıdır. BIOS ekranı açılana kadar aynı tuşa başlamaya devam edilir.

Monster dizüstü bilgisayarlarda ön yükleme tuşu da farklıdır. ESC tuşu ile ön yükleme seçim menüsüne ulaşmak mümkündür. F9 kısayol tuşu ise Monster marka diz üstü bilgisayarlar için kurtarma tuşu olarak kullanılır.

BIOS'ta güncelleme ya da sıfırlama yapmak için şu adımlar uygulanır:

Bilgisayarı açmak için güç tuşuna basılır.

Açılış sırasında BIOS'a ulaşmak için belirlenen BIOS kısa yol tuşuna basılır.

Ayarlar sekmesine gidilir.

Optimize edilmiş var sayılan ayarları yükle seçeneği seçilir.

Enter tuşuna basılarak işlem onaylanır.



