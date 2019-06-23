"Mor tarlalar" turizme renk katıyor

Sezonun kısa süre önce açılmasına rağmen binlerce kişiyi ağırlayan "Lavanta Kokulu Köy" projesinin gerçekleştirileceği Kuyucak köyünde düzenlenmesi planlanan "Lavanta Günleri"nde ziyaretçi sayısının daha da artacağı öngörülüyor.

Bu sezon kampçıların da gözdesi haline gelen lavanta tarlaları, rengarenk görüntülere ev sahipliği yaparak, doğaseverleri mutlu ediyor.

"Önceki yıllarda gelen turist sayısının katlayarak artacağına inanıyoruz. Bu sezon hazirandan önce de birçok ziyaretçi geldi. Onları saymadığımız halde şu anki ziyaretçi sayımız 100 bin. Ziyaretçilerimiz yoğunlukla gelmeye devam ediyor. Önceki yıllarda temmuzda ulaştığımız rakama bu sezon haziranda ulaştık. Isparta turizmi verilen destek ve yatırımlarla çok iyi yere geldi. Yabancı turistler de gelmeye başladı. Ruslar tur düzenliyor. Bu yıl yöre gerçekten ziyaretçi akınına uğradı. Yoğun şekilde devam ediyor. Sezon yeni başladı diyoruz ama bu sürede 100 bin sayısına ulaşmak bizim için sevindirici. Lavanta, bu yıl önceki yıllara rağmen altın yılını yaşayacak."

Lavanta turizminin çok güzel boyutlara ulaştığını aktaran Sağdaş, şöyle devam etti:

Sezonun yeni başlamasına rağmen birçok turisti ağırladıklarını ifade eden Sağdaş, bu durumun kırsal turizme katkı sağladığını kaydetti.

Sağdaş, "Lavanta bahçeleri yükselen trend. Bu önemini korumakta. Bölgemizin kalkınmasına etki yapıyor. Bu yıl Valiliğimiz öncülüğünde Lavanta Günleri düzenlenecek. Bu da turizme çeşitlilik ve hareket katacaktır. Biz herkesi lavanta bahçelerine bekliyoruz. İnsanlara iyi gelecektir." diye konuştu.

Lavanta üreticisi Hüseyin Avcı, yerli ve yabancı turistin lavanta tarlalarına ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Avcı, "Buraya hiç gelmeyen misafirlerimizi koşarak hatta uçarak buraya davet ediyoruz. Onları bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Lavanta kokuları arasında kamp keyfi

Kampçı Canan Taşkın, kamp kulübü üyeleriyle lavanta tarlalarında kamp yaptıklarını söyledi.

Kendileri için bu alanda kamp yapmanın farklı bir deneyim olduğunu anlatan Taşkın, "Lavantanın kokusu insana huzur veriyor. Mor rengin özelliğinin sevgi, aşk ve mutluluk olduğunu bildiğimiz için biz de buraya kampa geldik. Burada 120 kişi kamp yapıyor." dedi.

Ziyaretçilerden Halil Cura da hafta sonu tatilini ailesiyle lavanta tarlalarında geçirdiğini söyledi.

Lavantanın mucizevi bir güzellik olduğunu ifade eden Cura, herkesin bu tarlaları görmesi gerektiğini kaydetti.

