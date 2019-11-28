Morales, Interpol'ün hakkında çıkardığı mavi bültenle arama kararını eleştirdi

Bolivya'da muhalefetin ve ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, Bolivya'daki gösterilerde hayatını kaybedenler için adalet istedi ve Interpol'ün, hakkında mavi bültenle arama kararı çıkardığını belirtti.

Morales, 10 Kasım'da istifa etmesinin ardından iltica ettiği Meksika'nın başkenti Meksiko'da basın toplantısı düzenledi.

"Interpol'ün mevcut olmayan suçlar nedeniyle beni Güney Amerika'da aradığını bildirmek isterim." diyen Morales, "kapitalist bir sistem için biz terörist konumundayız. Doğal kaynakları millileştirip Bolivya'yı değiştirdiğimiz için bizi asla affetmeyecekler, insanın en çok canını acıtan şey bunların hepsini yerle bir edecekler." ifadelerini kullandı.

Hakkında Interpol'ün kimlik, yer belirlenmesi ve suç faaliyetlerine ilişkin bilgilerin toplanması amacıyla çıkardığı mavi bültenle arama kararını reddeden Morales, kendisinin ve destekçilerinin siyasi baskıya maruz kaldıklarını vurguladı.

İstifasının ardından kendisini destekleyenlerin düzenlediği gösterilerde hayatını kaybeden 30'dan fazla kişi için adalet isteyen Morales, "Şu ana kadar bir tane bile gözaltına alınan yok." dedi.