Moskova'da bomba alarmı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, bazı alışveriş merkezleri, okullar, üniversiteler, hastaneler ve kamu kurumlarına yönelik bomba ihbarları nedeniyle 30 binden fazla kişi tahliye edildi.
Rus haber ajanslarının emniyet kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Moskova şehir merkezinde aralarında alışveriş merkezleri, okullar, üniversiteler, hastaneler ve bazı kamu kurumlarının da bulunduğu 130'dan fazla binaya yönelik bombalı saldırı düzenleneceği ihbarı yapıldı.
Elektronik posta yoluyla yapılan ihbarın ardından binalarda bulunan 30 binden fazla kişinin tahliye edildiği, binalarda polisin araştırma yaptığı ifade edildi.
Elektronik postaların yabancı ülkelerin IP adreslerinden geldiği öne sürüldü.
Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu
Müjdat Gezen, hakim karşısında! Hapis cezası isteniyor
Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak
MHP'den İlber Ortaylı için yazılı açıklama! Çok sert sözler
Kritik harita dün yine değişti!
İklim bilimcilerden korkutan açıklama
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin
Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum