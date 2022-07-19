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Motokurye ile kamyonet sürücüsü yol verme nedeniyle birbirine girdi!

19.07.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada tekme ve yumruklarla birbirine saldıran kamyonet sürücüsü ile motokurye arasındaki kavga çevredeki vatandaşlar tarafından yatıştırıldı.

Motokurye ile kamyonet sürücüsü yol verme nedeniyle birbirine girdi!

Kavga, öğle saatlerinde Mamak ilçesi Mamak Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen su dağıtım kamyoneti, cadde üzerinde 'U dönüşü' yapmak istedi. Kamyonet sürücüsü, aniden U dönüşü yaptığı sırada hemen arkasında seyir halinde olan motokuryeyi sıkıştırdı.

SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Daha sonra iki sürücü arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Motokurye ile kamyonet sürücüsü arasında yaşanan kasklı, tekme ve yumruklu kavga anları çevredeki vatandaşların telefon kameraları ile kaydedildi. Kavga, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle büyümeden yatıştırıldı.

(DHA)

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