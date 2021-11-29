Motokuryeler neden çalışmıyor? İstanbul ve Ankara’da motosikletler çalışmayacak mı?

Bugün (29 Kasım 2021 Pazartesi) lodos nedeniyle motosikletliler zor anlar yaşadı. AFAD tarafından, gerekmediği süreler dışında evde kalma uyarısı yapılırken motokuryeler için alınan karar İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından duyuruldu. İşte detaylar...

İSTANBUL VE ANKARA'DA MOTOSİKLETLER ÇALIŞMAYACAK MI?

Lodos sebebiyle 23.00'dan yarın 18.00'a kadar motokuryelik hizmeti yapan araçlar başta olmak üzere motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyeceği İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından duyuruldu.

Konuya ilişkin Twitter üzerinden açıklama yapan Vali Yerlikaya, "İstanbul’da hayatı olumsuz etkileyen lodos ve fırtına nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için bugün 23.00’ten yarın 18.00’e kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter’lar kullanılmayacaktır." ifadelerini kullandı.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Fırtına nedeniyle eğitime İstanbul'da 1 gün ara verildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre; ilimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin edilmektedir. İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır."



