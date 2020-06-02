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  4. Motora giren yılan serviste tampon sökülerek çıkarıldı

Motora giren yılan serviste tampon sökülerek çıkarıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 02.06.2020 13:59 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde uzun süredir park halinde olan otomobilin motor bölümündeki yılanı çıkaramayan itfaiye ekipleri, otomobili servise götürerek tamponu söküldükten sonra yılanı çıkarttı.

Edinilen bilgiler göre, Adapazarı ilçesinde otomobil sürücüsü otomobilin çalıştırmadan önce suyuna bakmak istedi. Otomobilin kaput kısmını açan sürücü, motor kısmında bir yılanın olduğunu fark etti. Eldiven giyerek yılanı dışarı çıkartmaya çalışan sürücü başarılı olamayınca Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri de aracın motor bölümünde girdiği yerden yılanı çıkartamayınca, otomobil servise götürüldü. Serviste yetkili ustalar tarafından tampon söküldükten sonra yılan canlı şekilde yakalayan itfaiye ekipleri yılanı doğaya saldı. Yaşanan bu olay ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

(İHA)

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