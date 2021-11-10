Motorola Edge 30 Ultra’nın dikkat çekebilecek özellikleri açığa çıktı

Motorola Türkiye ve Avrupa pazarında eskisi kadar bilinir olmasa da hala ABD pazarında yer alıyor. Bu bağlamda model yelpazesini genişletmeye devam eden Motorola'nın yakında Edge 30 Ultra modeliyle karşımıza çıkması bekleniyor.

MOTOROLA EDGE 30 ULTRA'NIN ÖZELLİKLERİ

Sızdırılan son raporlarda yer alan bilgilere göre Edge 30 Ultra, Qualcomm’un en yeni ve en güçlü yongası Snapdragon 898’den güç alacak. Sistemini 8GB RAM ile destekleyen modelin dahili depolama alanı ise 128GB olacak. Dileyenler için 12GB RAM ve 256GB dahili depolama alanına sahip ikinci bir model de bulunacak.

1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde 6.7 inçlik OLED ekranla gelen telefon kullanıcılarına 1 milyar renk seçeneği sunacak. 144Hz destekli ve HDR10+ özellikli ekranıyla beklentileri karşılamayı amaçlayan telefonda 5000 mAh’lik bir pil yer alacak. Motorola bu pili 68W’lık hızlı şarj teknolojisi ile destekleyecek.

50 MP’lik geniş açılı bir ana kameranın bulunacağı telefonda 50MP’lik ultra geniş açı ve 2MP’lik derinlik kamerası yer alacak. 30 fps’te 4K çözünürlükte videolar kaydedebilecek olan telefonun fiyatının ise Aralık ayında netleşmesi öngörülüyor.

Dipnot olarak hatırlatalım. Bu telefon çok büyük ihtimalle Türkiye pazarında satışa çıkmayacak.

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