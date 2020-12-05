Motorola masaüstüne yöneldi

Qualcomm Tech Summit Digital 2020’de, Motorola Başkanı Sergio Buniac bir videoda, şirketin 2021’de ilk kez Snapdragon 800 serisi işlemci ile çalışan yeni Moto G serisi için yeni modeller ekleyeceklerini söyledi. Videoda ayrıca, USB-C kablosu üzerinden video çıkışı için DisplayPort Alternatif Modunu destekleyen Lenovo ThinkVision monitörüne bağlı bir özelliğin de olacağı gösterilmişti. Şimdi ise sızıntı devi @evleaks sayesinde telefonun tam ön görüntüsü ortaya çıktı.

Etkinlikte gösterilen Motorola masaüstü modu, kod adı “nio” olan yeni Moto G serisi akıllı telefonla birlikte tanıtılacak. Ayrıca telefonun Android 11’i kutudan çıkarması bekleniyor. Akıllı telefon kısa süre önce 105Hz yenileme hızı ekranı için test ediliyor. Ancak aslında 90Hz ekrana sahip olabilir. Bu konu hala belirsizliğini koruyor.

Daha önceki söylentilere göre, telefon Snapdragon 865 yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, 64MP ana kamera + 16MP ultra geniş kamera + 2 MP derinlik sensörü ile gelecek. Ön yüzeyde ise 16MP + 8MP çift ön kamera bulunacak. Ekran tarafında ise 6.7 inç büyüklüğünde 2520 × 1080 çözünürlüğünde 105 Hz veya 90Hz ekran kullanılması. Telefon kutusundan ise 5000 mAh kapasiteli batarya ile çıkacak.

Motorola’nun yeni telefonunun önümüzdeki haftalarda, yani 2021’in başlarında resmiyet kazanmasını bekliyoruz. Bakalım o tarihe kadar telefon hakkında yeni bilgiler gelecek mi?

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